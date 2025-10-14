Este martes 14 de octubre se confirmó el fallecimiento del artista Drew Struzan a los 78 años de edad, la mente creativa detrás de algunos carteles icónicos en la historia del cine como el de la trilogía original de Star Wars, la de Indiana Jones o hasta la de Regreso al Futuro.

La información de su deceso fue confirmada por un mensaje compartido en su perfil de Instagram. Esto es lo que dice dicha publicación:

"Con mucho pesar les comunico que Drew Struzan se fue de este mundo el día de ayer, 13 de octubre. Siento que es mi deber expresarles la alegría que le producía que apreciaran su arte. - Greg".

Nacido en 1947, Struzan creo posters para películas, novelas y discos. Su obra consta con más de 150 carteles para franquicias históricas como las ya mencionadas, además de Blade Runner y Harry Potter: La Piedra Filosofal. Así mismo, en la década de los setentas, trabajó como ilustrador para álbumes de Black Sabbath, The Beach Boys y los Bee Gees.

Su trabajo le consiguió un documental titulado "Drew: El hombre detrás del poster" el cual incluye entrevistas de Steven Spielberg, George Lucas, Harrison Ford, Guillermo del Toro, y Michael J. Fox.

En sus últimos años, mantuvo retiros intermitentes. Entre sus últimos trabajos se encuentran los pósteres de The Dark Tower de Stephen King y la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB