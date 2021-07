Survivor México: ¿Ahora quién salió del programa?

En el “Concejo Tribal”, con tres votos en contra, Sargento y Valeria se convirtieron en los sentenciados de la noche por su tribu; por su parte, Julio sentenció a Pablo para enfrentarse junto a sus compañeros al duelo de extinción.

Sargento, Valeria y Pablo se enfrentaron a un juego de equilibrio, siendo este último quien logró ser el primero en salvarse. Valeria y Sargento volvieron a competir, siendo Sargento quien logró tener más equilibrio. De esta forma, el fuego de Valeria de la tribu “Halcones” quedó extinto.

En la treceava semana de “Survivor México” el público fue testigo de cómo la falta de alimento y el agotamiento empiezan a ser más evidentes en varios integrantes de las tribus; sin embargo, no se rinden y siguen adelante. Nuevas estrategias se empiezan a presentar.

La tribu “Jaguares” y la tribu “Halcones” se enfrentaron en el “Juego por los Suministros”, el cual incluía un kilo de alcachofas, un kilo de kiwi, un kilo de garbanzos, un kilo de tomates, aceite, pan y elotes; tras una reñida competencia de destreza y puntería fue Niebla quien encestó la última canasta y consiguió la calavera del triunfo para “Halcones”.

En el “Juego por la Recompensa” las tribus se enfrentaron para ganar una cena en uno de los mejores restaurantes de República Dominicana, que incluía plato fuerte, postre y bebida, siendo “Jaguares” los vencedores de la contienda. “Halcones” no pudieron ocultar su tristeza tras haber perdido pues desde que están en competencia sólo han salido del campamento una vez.

Las nuevas estrategias se están haciendo presentes, sobre todo para Paco, quien admitió estar manipulando a Alejandra a su favor para poder conseguir sus objetivos, de igual manera recalcó que si no ha llegado a ser capitán de una tribu es porque sencillamente no ha querido pues prefiere mantener un perfil bajo.

Dos nuevos “Juegos por la Recompensa” llegaron, en el primero estando en disputa un kit de higiene personal, el cual incluía cepillos de dientes, peine para el cabello, pasta de dientes, jabón, esponja y rastrillos, siendo "Halcones" los victoriosos. En la segunda contienda “Jaguares” lograron descifrar mejor el juego, llevándose un plato de Paella.

Durante la competencia Gary y Cyntia, tuvieron una riña pues la ex capitana le comentó a Gary que no se acercara tanto a la estructura pues iban a invalidarles el punto, Gary logró ganar esa carrera y darle el punto a su tribu, sin embargo no tomó muy bien el comentario de Cyntia y no dudó en hacerlo notar, los ánimos se calentaron siendo Paco quien intervino para evitar que el pleito se hiciera más grande.

Las capitanas tuvieron una reunión en la cual tenían que decidir entre obtener hamburguesas o un sobre secreto, Adianez peleó por las hamburguesas, pues su tribu no se ha alimentado muy bien en los últimos días, entregando a cambio un cepillo, una almohada, un sleeping bag y dos melocotones.

“Jaguares” se llevaron el sobre secreto, el cual contuvo el beneficio de poder arrebatarle la recompensa que ellos quisieran a los "Halcones" en caso de que perdieran.

Durante la ceremonia previa al siguiente duelo, Adianez se acercó a Alejandra para darle lo que acordaron, pero le comentó que se comieron los melocotones que le había prometido, a cambió decidió darle cuatro uvas. “Jaguares” no tomaron la noticia muy bien pero aceptaron la negociación.

Las tribus jugaron para poder pasar la noche en una mansión con todas las comodidades, después de una competencia muy cerrada, en una carrera de desempate, “Halcones” se llevaron la victoria del juego, “Jaguares” decidieron hacer uso de su poder y le robaron a los “Halcones” el premio.

En el siguiente enfrentamiento, las tribus se enfrentaron por donas, un kit de costura, tela y café frío, siendo “Halcones” quienes ganaron y pudieron disfrutar de su recompensa.

“Halcones” y “Jaguares” se enfrentaron por el preciado “Collar de Inmunidad Individual”, siendo Julio de “Halcones” quien se hizo acreedor a su sexto collar individual, por su parte Paco se colgó el collar de la tribu “Jaguares”. Julio y Paco se enfrentaron entre sí para poder llevarse un beneficio sorpresa, Paco resultó el ganador y tuvo que descubrir su premio.

Paco tuvo dos caminos a elegir, uno de ellos le otorgaría una recompensa personal pues iba a poder hablar con algún familiar durante tres minutos, comer y bañarse, mientras que la segunda opción se trató de suministros para la tribu. Paco eligió los suministros para los “Jaguares”.

