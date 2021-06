Aranza Carreiro “sobrevive” y llega a HBO

Entre el drama y la acción ha vivido sus últimos meses la actriz Aranza Carreiro, quien por un lado recuerda su experiencia en la competencia de “Survivor México” -de la cual salió recientemente-, a la par de esperar el estreno de su nuevo proyecto “La muchacha que limpia”, serie original que está próxima a estrenarse por HBO el 20 de junio, y por HBO Max el 29 de junio.

Tras quedar fuera del reality show “Survivor México”, Aranza, quien ha participado en producciones como “Los pecados de Bárbara” y “Locas por el cambio”, señala que integrarse a este proyecto impulsado por TV Azteca la llevó a explorar una faceta poco vista en su trayectoria, pues realmente adoptó la piel de una guerrera dispuesta a sobrevivir no solo a los retos extremos del programa, sino a adaptarse a escenarios precarios que la tuvieron alimentándose solamente de frutos y alejada totalmente de las comodidades.

“Fue una experiencia que me cambió la vida, fue un reto personal muy padre, me sorprendí. Tú vas con una idea y crees que aguantarás, pero después piensas en qué te metiste. Es un reality show que te hace tocar tus fibras más sensibles, te hace muy vulnerable, pero también muy fuerte por el hambre, yo me la pasé comiendo coco y mangos todo el tiempo. Me probé a mí, la conexión con mi cuerpo y la naturaleza, fue probarme a mí misma que sí puedo”.

Un drama para reflexionar

Aranza Carreiro resalta el nivel de producción que HBO propuso en “La muchacha que limpia”, serie en la que dará vida a “Teresa”, una mujer que será punto de referencia para demostrar el empoderamiento y resiliencia ante panoramas difíciles y violentos.

“Es un proyecto que me marcó en mi carrera como actriz, fue realmente placentero, todo un reto haber interpretado a ‘Teresa’; es un personaje que tocará muchos corazones con el que se identificarán muchas personas, aún no puedo contar qué pasa con este personaje, porque se perdería el misterio, pero fue algo muy bonito, estoy muy contenta”.

Con el cuidado de no revelar algunas de las sorpresas y giros narrativos que tendrá esta serie, Aranza celebra el haber podido compartir créditos junto a su colega Damayanti Quintanar, quien llevará el rol principal al dar vida a “Rosa”, de quien se sabe, es una mujer que hará lo que esté a su alcance para salvar a su hijo, sin saber que su oficio como trabajadora doméstica la llevarán a descubrir el mundo del crimen organizado.

“‘La muchacha que limpia’ viene con todo, los hará vibrar muchísimo con este drama y misterio, será una historia con la que se van a enamorar, porque toca temas muy importantes de la sociedad, que al final del día tristemente son comunes, pero también viene con una reflexión y aprendizaje que también para mí como actriz fue uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera”, comenta la actriz quien también espera el estreno en los próximos meses de la película filmada en Chile “Los malcriados”, de la directora Gabriela Sobarzo.