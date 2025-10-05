Bad Bunny no solo está haciendo historia rumbo al Super Bowl, también está tomando con humor las críticas que ha recibido por encabezar el show de medio tiempo. Durante su participación como anfitrión en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), el pasado 4 de octubre, el artista puertorriqueño aprovechó su monólogo para responder a quienes cuestionan su presencia en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Bad Bunny reacciona a críticas

“Creo que todos están contentos, incluso Fox News”, bromeó frente al público, dejando claro que no le afectan los comentarios negativos que han surgido tras el anuncio de su participación en el Super Bowl. Lejos de tomar una postura a la defensiva, el cantante utilizó el humor como respuesta y como declaración de seguridad en su lugar dentro de la cultura pop actual.

El momento más potente llegó cuando cambió al español para hablar directamente a la comunidad latina. “Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, expresó ante una ovación general.

Bad Bunny se prepara para el Super Bowl 2026

Luego remató con una frase en inglés que terminó de encender al público: “Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!”. Con ese comentario dejó claro que su presentación en el Super Bowl será en español, marcando un momento histórico para la representación latina en uno de los eventos más relevantes de la música y el deporte.

El entusiasmo que lo rodea no termina ahí. Su aparición en SNL coincide con una etapa clave en su carrera: viene de una residencia histórica en Puerto Rico y se prepara para llevar el idioma español al Super Bowl 2026.

Su presencia en el medio tiempo no solo rompe precedentes artísticos, también representa un mensaje cultural poderoso.

