La historia del fútbol mexicano en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA ha tenido momentos destacados que han dejado huella en el desarrollo del balompié nacional.

A lo largo de los años, el país ha logrado actuaciones memorables en este torneo juvenil, consolidándose como una nación con talento emergente y con un futuro prometedor. Dos de estas actuaciones se destacan por encima del resto: la edición inaugural del torneo en 1977 y la competencia de 2011, celebrada en Colombia. Hoy, una nueva generación de jóvenes futbolistas mexicanos sueña con escribir su propio capítulo glorioso.

El primer Mundial Sub 20 tuvo lugar en Túnez en 1977, y México fue uno de los protagonistas. A pesar de que el fútbol juvenil aún no tenía la misma atención mediática que en la actualidad, el equipo mexicano sorprendió al mundo al alcanzar la gran final del torneo, donde se midió ante una poderosa Unión Soviética.

En las semifinales, México venció a Brasil, uno de los favoritos, lo que significó un hito para el fútbol juvenil del país. Sin embargo, la final resultó un reto mayúsculo. Enfrente estaba la Unión Soviética, una selección experimentada y físicamente imponente. México luchó con corazón y entrega, pero cayó por marcador de 2-2 (9-8 en penales), quedándose a un paso del título.

Más de tres décadas después, México volvió a ser protagonista en la Copa Mundial Sub-20. En la edición de 2011, celebrada en Colombia, el conjunto tricolor llegó con altas expectativas tras su éxito en torneos juveniles previos, y no decepcionó.

El equipo mostró un fútbol dinámico, ofensivo y con gran solidez defensiva. En la fase de grupos logró resultados importantes, y en la ronda de eliminación directa fue superando obstáculos con determinación.

Aunque cayó en semifinales ante los brasileños, el Tri logró reponerse para disputar el partido por el tercer lugar contra Francia, una potencia europea en formación de talentos. En un encuentro vibrante, la selección mexicana se impuso 3-1 y conquistó el tercer puesto del torneo, su segunda mejor actuación histórica en esta categoría.

Actualmente, en el Mundial Sub-20 de 2025, la esperanza vuelve a encenderse en el corazón de los aficionados mexicanos gracias a una generación joven que ha demostrado carácter, talento y determinación. Liderados por figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos y Diego Sánchez, este nuevo grupo se perfila como una posible sucesora de aquellas escuadras históricas de 1977 y 2011.

El próximo gran desafío será el martes 7 de octubre, cuando México se enfrente a Chile en un duelo decisivo por el pase a los cuartos de final. El objetivo no es solo igualar lo hecho en Túnez o Colombia, sino ir más allá, alcanzar una final nuevamente y, por qué no, soñar con levantar por primera vez la copa del mundo Sub-20.

