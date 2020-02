Stryper, listos para su debut en México

La banda estadounidense Stryper viene por primera vez a México, con una gira que incluye Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En nuestra ciudad se presentará en el Teatro Diana el próximo 24 de febrero, con lo mejor de su repertorio de rock y glam.

Su vocalista y guitarrista, Michael Sweet, platicó sobre el momento en que se encuentra la banda de heavy metal: “Empezamos a trabajar hace un mes, todos vinieron a mi casa para hacer la preproducción, luego nos fuimos al estudio para grabar las bases de los tracks, todo salvo la voz y los solos. Vamos a dar unos conciertos en Estados Unidos y en México, cuando regresemos vamos a terminar el álbum: grabar las partes faltantes y hacer la mezcla. Saldrá en octubre o noviembre. Son 11 canciones, un gran álbum que sigue lo que hemos hecho”.

Stryper tuvo una pausa desde comienzos de los noventa hasta el nuevo milenio. En total suman 12 discos de estudio, en los que han evolucionado en su manera de componer: “En los ochenta me tomaba mucho más arreglar y montar las canciones, me obsesionaba mucho.

Por ejemplo, una canción como ‘Loud and Clear’ (del disco ‘The Yellow And Black Attack’, 1984) me habrá tomado unos 3 o 4 días. Si la escribiera ahora serían unas 4 o 6 horas. El proceso ha cambiado mucho: ahora utilizo un software para la batería, escribo un riff y hago un loop para trabajar sobre eso la letra”.

Aunque el nuevo material todavía no se cuela a los conciertos: “Por supuesto que tocamos canciones recientes, metemos esas canciones relativamente nuevas con los clásicos. Sobre todo en esta gira en México”.

Michael comentó sobre la ausencia del cuarteto en México: “Es interesante. Habíamos tenido ofertas para ir a México, quizá hayan escuchado rumores falsos sobre por qué no habíamos ido. La respuesta es sencilla: no se concretó el trato. Así pasó varias veces, y fue triste para nosotros, porque durante mucho tiempo habíamos querido ir. Sé que muchos fans mexicanos nos han visto en conciertos en Estados Unidos. Finalmente ahora es una realidad, un sueño cumplido para nosotros”.

Jugar con los sonidos

Además de Stryper, Michael Sweet ha tenido otros proyectos, como su colaboración en la banda Boston y su proyecto solista, del cual habló:

“Creo que muchos conocen los discos de Sweet & Lynch, que hice con George Lynch. Son dos, y quizá hagamos uno más. Tengo ya una amplia discografía como solista, que va de 1984 hasta ahora. Son diez discos, el más reciente llamado ‘Ten’ (2019). Hay muchos otros proyectos en camino”.

Entre los planes está otro disco de Stryper, además del que ya comentó Michael Sweet: “Vamos a sacar un disco acústico, tal vez este año. Es en directo, lo grabamos en estudio: es una representación de cómo sonamos cuando hacemos conciertos acústicos. También trabajamos en un documental que está tomando forma”. Junto a sus grandes éxitos, el álbum incluye una versión de “Amazing Grace”.

Desde sus inicios, Stryper tomó temáticas cristianas, siendo uno de los grupos de rock cristiano en tener éxito: “Siempre fuimos humildes al respecto, no nos creemos algo especial. Pero de alguna manera sentimos el llamado de abrir las puertas, en cuanto al rock y el cristianismo. Estamos desde 1983, cuando nos formamos. Son 37 años, algo sorprendente, y seguimos haciéndolo. Eso es una bendición, además de saber que tenemos un efecto poderoso en la gente que nos escucha”.

Imperdible

Stryper en el Teatro Diana, lunes 24 de febrero, 21:00 horas. Boletos de $500 a mil 100 pesos.



JL