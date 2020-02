"Tiene memoria la piel" de Alfredo Olivas

El próximo sábado 22 de febrero a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex se presentará Alfredo Olivas como parte de su gira “Tiene memoria la piel Tour”. En reunión con los medios de Guadalajara, el cantante manifestó su emoción de volver a cantarle a su público tapatío; adelanta que no tiene invitados, pero no descarta que las sorpresas sucedan, pues incluso hasta a él mismo lo sorprende su producción, como cuando tuvo a Julión Álvarez como cereza del pastel.

El mariachi ahora no es parte de esta gira, pero también dijo que por tratarse de Guadalajara pueda darse algo importante. Señala que este tour tiene una gran manufactura y que prefiere que el público y los medios sean testigos del porqué se decidió que este proyecto tuviera el nombre de “Tiene memoria la piel”.

“Lo he venido diciendo y no he cambiado en mi forma de pensar, el nervio tiene que estar ahí presente y puntual, pero no nos debe de ganar, pero sí juega parte importante porque te recuerda que haces lo que amas. En mi caso trato de tener todo a la perfección, lo más que se pueda”, dijo Alfredo con respecto a que a pesar de la experiencia en los escenarios, el miedo es una emoción importante para cualquier artista.

Alfredo está promoviendo el disco “El día de los muertos”, el cual se estrenó en octubre del 2019 y ahora está promocionando el tema “Medalla de plata”.

Recién se presentó en la Arena Ciudad de México y dijo que este show fue una meta cumplida que le ayudó a visualizar y corregir detalles para la próxima presentación que tendrá en el Auditorio Telmex.

“Es majestuoso, es muy imponente (el Telmex), pero tenemos un apoyo impresionante con el púbico que sabemos que no nos suelta la mano y estamos preparando algo muy importante”, comenta y subraya que para él Guadalajara siempre es una plaza muy importante y por eso siempre busca darle un plus a su público tapatío.

“Lo de la Arena Ciudad de México fue una anécdota, una historia que contarle a los hijos y a los nietos, es otro de los retos que me he puesto y que bendito Dios hemos salido avantes, ha sido de los mejores eventos que hemos tenido”.

Prefiere lo espontáneo

Alfredo es un artista que le gusta improvisar en la vida, pues ha aprendido que a veces lo más espontáneo es lo mejor y por eso en sus shows y sus giras se permite desarrollar las ideas que le van surgiendo, pues además está completamente respaldado por su equipo de trabajo que ya lo conoce bien y saben lo que tienen que hacer cuando él improvisa.

Eso también lo ha llevado a tomar las riendas de su día a día: es un hombre que vive los momentos de la vida como se le presentan, recordó que se había propuesto viajar y así lo hizo por un año; ahora, le interesa acampar ya sea en el bosque o en la playa y después de este show en el Telmex se dará el tiempo para hacerlo.

Cabe señalar que a inicios de su carrera se hacía llamar Alfredito Olivas, pero ahora como hombre todo evoluciona: “Alfredito Olivas se veía en estos recintos, era su sueño; ahora, Alfredo ha visto todo realizado; sigo con metas y ganas, es algo que no debe de quitársele de la cabeza a nadie, habrá metas difíciles y otras que no se van a dar, pero la mente tiene que ser fuerte. Seguimos viviendo este sueño”. Le gustaría por ejemplo, en un futuro cercano, cantar en la Movistar Arena de Colombia, por ejemplo.

Con respecto a grabar un disco homenaje a uno de sus ídolos, dice ser muy fan de Valentín Elizalde, Sergio Vega, Los Canelos de Durango, Joan Sebastian, Vicente Fernández y Joaquín Sabina, pero más que rendirle tributo a alguno en particular, pensaría en hacer un álbum con aquellas canciones que a él le gustan de estos artistas, “las llamaría las de ‘Mi uso personal’”.

