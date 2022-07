Star Wars: Taika Waititi olvidó las precuelas al ofrecerle un nuevo papel a Natalie Portman

Un momento bochornoso vivió el cineasta Taika Waititi con Natalie Portman, luego de que el director ofreció a la actriz participar en la que será su nueva película dentro del universo de “Star Wars”, olvidando que ella protagonizó la trilogía de precuelas en “La amenaza fantasma” (1999), “El ataque de los clones” (2002) y “La venganza de los Sith” (2005).

El confuso momento fue difundido por la revista Rolling Stone, pues durante las entrevistas de promoción que Taika Wititi ha ofrecido ante el reciente estreno de “Thor: Love and Thunder” que dirigió para Marvel Studios y en la que Natalie Portman regresó en su papel de “Jane Foster”, ahora como “Mighty Thor”, confesó el peculiar ofrecimiento que hizo a la actriz al olvidar que ella dio vida a uno de los personajes clave en “Star Wars” siendo “Padmé Amidala”, el amor de “Anakin Skywalker/Darth Vader” y madre de la “Princesa Leia” y “Luke Skywalker”, y sobre todo, olvidando el trágico final que tuvo la entonces reina de “Naboo”.

La oferta de trabajo de Taika Waititi a Natalie Portman surgió durante la filmación de “Thor: Love and Thunder”, cuando la actriz le preguntó en qué otros proyectos estaría trabajando tras finalizar la película.

“Natalie me dijo ‘¿Qué haces ahora?’, y yo dije ‘Estoy tratando de trabajar en algo de Star Wars, ¿Alguna vez has querido estar en una película de Star Wars?”, dijo el cineasta al recordar la sólida respuesta de Natalie: “Ella dijo ‘He estado en películas de Star Wars’. Me olvidé de esas”, en referencia a la trilogía de precuelas que dan inicio a la narrativa cronológica de “Star Wars”.

Ante esta situación, las redes sociales han tomado con humor el tropiezo de Taika Waititi al olvidar parte de la filmografía de Natalie Portman, pero sus declaraciones se suman a otras que han encendido las alarmas entre algunos fans, que cuestionan si realmente Waititi, pese a ser un ganador del Oscar y tener ya experiencia en “Star Wars” como personaje y director de algunos capítulos en la serie “The Mandalorian”, es el más indicado para seguir expandiendo la narrativa cinematográfica de la saga creada por George Lucas.

Tras darse a conocer que Taika tendría autorización de Disney –dueña de la franquicia de “Star Wars”- para liderar un nuevo proyecto, el director señaló que buscaría dar un enfoque distinto a la trama galáctica dejando atrás a las ya conocidas dinastías protagonistas como la familia “Skywalker”, pues argumentó que era momento de explorar nuevas historias y personajes y que no estaría dispuesto a seguir escarbando en el pasado si eso significaba, por ejemplo, tener que abordar historias repetitivas o personaje sin sentido como “la abuela de Chewbacca”, pese a que los fans lo pidieran por nostalgia.

Sin embargo, las declaraciones de Taika sobre su visión al futuro de “Star Wars” y su evidente interés por tener a Natalie Portman en su proyecto anima a los fans a crear teorías sobre si sería posible el regreso de la actriz como “Padmé”, pues también el actor Hayden Christensen, quien dio vida a “Anakin Skywalker/Darth Vader”, ha mostrado interés en participar en alguna especie de precuela sobre “Darth Vader” y seguir la línea que marcó su regreso en este personaje en la reciente serie de “Obi-Wan Kenobi” este 2022.

MF