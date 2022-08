La segunda temporada de la exitosa serie original de Star+, Only Murders in the Building, que combina drama, comedia y thriller llega a su fin este martes 23 de agosto por el servicio de streaming Star+.

Only Murders in the Building. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles, Oliver y Mabel, trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino.

Pero se producen tres desafortunadas complicaciones: El trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, descubre esta noche en qué terminará esta segunda temporada de Only Murders in the Building.

Si aún no has visto la primera temporada, recuerda que ya está disponible en su totalidad en el servicio de streaming Star+.

Con información de The Walt Disney Company México.

