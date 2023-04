Luis Ernesto Franco estrenará “Máscara contra caballero”Este miércoles 19 de abril en Star se estrenará la primera temporada de la serie “Máscara contra caballero”, protagonizada por Luis Ernesto Franco, donde también participan Paola Fernández, Pamela Almanza, Nicolasa Ortíz Monasterio, Enoc Leaño, Úrsula Pruneda, Mauricio Garza y Eduardo Arroyuelo.

Realizada por BTF Media, la serie cuenta la historia de un exitoso cantante de música popular que lleva una doble vida como luchador enmascarado, y en cuyo camino se cruza una reportera de espectáculos que tiene la misión de encontrar el mayor chisme que lo involucre, para así destruirlo.

“De niño yo era fan del mundo de las luchas, obviamente no es lo mismo verlas que en este caso, con mi personaje de ‘El Manchas’, experimentarlas, tomar clases y darte unos guamazos en el ring, ya que el 80% de las peleas era yo, sí tenía un doble, pero es casi al final de la serie, donde ya mi personaje aprende a luchar mejor. Fue un gran reto, me llevé muchos golpes, pero fue divertido. Y por el lado de la música, mi sueño antes de ser actor era ser cantante, la verdad es que no soy muy entonado, y me tocó ser actor para poderme subir a los escenarios. Entonces, para mí es como un sueño frustrado y cuando me ofrecen esta historia, se compaginan dos mundos que para mí eran un sueño, y además en tono de comedia, después de venir de hacer dos dramas y un thriller, para mí fue un ¡go!, ni siquiera lo pensé”, cuenta Luis Ernesto Franco.

Recuerda que cuando leyó los libretos se río mucho con las situaciones, cosas que explica a menudo no sucede hasta que se está en el set o ya está en marcha la postproducción, así que ese también fue un importante factor para hacer esta serie. “Ya vi los primeros capítulos y estoy muy contento y orgulloso del trabajo que logramos hacer”.

CORTESÍA/ Star+

Acota que con esta historia se representa lo que sucede con el mundo del espectáculo en general, donde también entran los reporteros. “No olvidemos que es comedia y que hay situaciones que tienen que exagerarse un poco, que hay que hacerlas extraordinarias para que lleguen al tono y al género de la comedia. Pero estos tres ámbitos (la lucha, la música y los espectáculos) son muy parecidos, la gente se crea personajes o tiene que hacer cosas de las que no está muy orgullosa para llegar después, tal vez a cumplir sus sueños o lo que realmente quieren hacer, y lo mismo le pasa a ‘Alex Gorostiza’, hace música que no le gusta, sin embargo, por todo el marketing que le han hecho, es un éxito, pero realmente lo que quiere hacer es música independiente, música más de autor, aunque ahora tenga que pasar por la electro cumbia”.

En cuanto a la pregunta de EL INFORMADOR sobre lo que ha sacrificado él para llegar hasta donde está, responde: “Esto a todos nos pasa en cualquier profesión, yo no creo que el CEO de una empresa, empezó así, (tal vez) sacando copias, de repartidor o asistente de algo. En mi profesión llevo 22 años, pero por supuesto que tuve que agarrar papeles y proyectos que no me gustaban en lo absoluto, fui extra por ejemplo, hacía muchos comerciales, cosas que no disfrutaba, pero que sabía que eran un proceso para después llegar a una meta, en ese pasado que era mi presente, era un proceso de transición y sacrificio, y hoy por hoy sigue pasando, de repente me toca ir a eventos –que soy el más antisocial– pero hay que ir porque se pueden abrir puertas para ciertas cosas”.

CORTESÍA/ Star+

Finalmente sobre esta crítica que hay en la serie o cómo lo subraya el proyecto en el tema de las redes sociales y los medios de comunicación, expresa Luis Ernesto que las redes hoy en día son un arma de doble filo, “que al igual que la fama, si las aprovechas bien en una dirección correcta y positiva, son demasiado poderosas, lo que pasa es que con esa facilidad que hay en la información y de meterse en la vida de los otros –que también depende de cada quien, pues uno decide hasta donde publica– pues uno tiene que ser congruente, este es un trabajo y sí vivimos de que lo vean”.

Reflexiona que cada vez es más difícil transitar en plataformas, redes y medios, por el tema de los números, las vistas y la popularidad, donde ahora incluso los actores también compiten en los castings con los influencers, “es algo con lo que no podemos luchar, porque al final, nos gusté o no, es un show business. Que yo creo que con el paso del tiempo el prestigio y el talento son algo que se ganan poco a poco a base de trabajo, decisiones y congruencia”.

SINOPSIS

Grabada en distintas locaciones de México durante 2021, “Máscara contra caballero” sigue a “Alex Gorostiza” (Franco), un carismático cantante de música popular mexicana apodado “El caballero de la cumbia”, quien tras un confuso episodio se ve obligado a suplantar a un rudo luchador enmascarado conocido como “El Manchas”.

Además de tener que sobrellevar esta nueva y confusa doble vida como ídolo de la música y figura de la lucha libre, “Alex” debe lidiar con la persecución de “Brenda” (Paola Fernández), una periodista de una publicación de chismes de la farándula que recibe la orden de su jefe de “sacar los trapitos al sol” de “Alex”, sin saber que ella terminará convirtiéndose en el amor de la vida del cantante y luchador enmascarado.

FS