Este 18 de abril de 2023, llega a Netflix una nueva serie enfocada en la economía, la cual te ayudará a mejorar tus finanzas, y a balancear el día a día con la ayuda de un experto.

"Cómo Hacerse Ricos", la nueva serie que llega a Netflix este martes

El financista Ramit Sethi ayuda a diversas personas a potenciar su economía al máximo. Ve todo lo que quieras. Ramit Sethi te enseña a potenciar tu economía en esta serie basada en su bestseller "I Will Teach You to Be Rich".

El dinero tiene un gran poder sobre las personas, pero no tiene por qué ser así. El experto en finanzas Ramit Sethi ayuda a gente de todo Estados Unidos a vivir de lujo.

