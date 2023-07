El próximo miércoles 19 de julio a través de Star , se estrenará la serie biográfica sobre Doroteo Arango: “Pancho Villa. El Centauro Del Norte”, producción realizada por BTF Media, la cual se grabó en importantes escenarios de Jalisco durante 2021. El lanzamiento se enmarca en el aniversario luctuoso número 100 de este personaje histórico que murió un 20 de julio de 1923.

El actor Jorge A. Jiménez interpreta a "Pancho Villa", mientras que Leonardo Alonso es "Rodolfo Fierro" y Armando Hernández es "Tomás Urbina". A propósito, EL INFORMADOR conversó con los tres protagonistas acerca de este importante proyecto para sus trayectorias.

La serie de 10 episodios es narrada por el propio Jorge metido en la piel de Pancho Villa. “Yo veía esto como la conciencia que está al tanto de todo lo que está sucediendo, esa voz que seguimos escuchando y creo que sí le da un toque aún más fuerte al proyecto. Yo ya con muchas ansias de verlo porque no he visto más que el tráiler”.

No es la primera vez que Jorge da vida a un personaje real de la historia mexicana, anteriormente se había transformado en Luis Donaldo Colosio para el serial de Netflix, “Historia de un crimen”, así que ahora también está oportunidad de interpretar a “El Centauro del Norte”, es un gran reto para él. “He tenido esa fortuna de que se me haya dado la oportunidad de darle vida a esos personajes que han marcado la historia de México de alguna o de otra manera. Y el reto es mucho más grande que cualquier otro personaje en la cuestión de que a uno ficticio uno lo inventa o le da su toque, como actor haces lo que quieres dentro de lo que se puede”, pero con un rol de la vida real, todo cambia.

“Darle vida a alguien real y con el peso que han tenido mis personajes, la verdad es que sí he sido muy afortunado, son de esas oportunidades que como actores las buscamos todo el tiempo porque no siempre llegan”. Además, será un lujo para la audiencia ver en pantalla esa humanidad –desde la ficción– que estos personajes como Pancho Villa, tuvieron. “Ese es otro lado que no se ve o que no conocemos, pero tener la oportunidad de que te den ese espacio para conocer a la persona, al ser humano… Está muy padre. Y aquí en ‘Pancho Villa’ es algo de lo que a mí me gustó más porque vemos el lado humano, todos sus defectos y sus virtudes”.

Pero sin duda en la serie, también se representa la camaradería, sobre esto, habla Armando Hernández, quien interpreta a Urbina. “Uno de los puntos importantes de los cuales también trata la serie, es que no solo habla de quién fue Pancho Villa históricamente y de lo que significa, sino también el lado humano de este personaje y de quienes lo acompañan, representando esa camaradería y amistad, como Tomás Urbina, quien es su amigo, su compadre y su brazo derecho que forma parte de esta División del Norte y quien lo acompaña desde sus inicios de su carrera delictiva, hasta después con los ideales y las confrontaciones de lo que significó la Revolución Mexicana”, reitera Armando que esta serie es una gran oportunidad para el espectador de conocer no solo a Pancho, sino también los otros personajes que lo acompañan.

Además, Armando destaca la calidad de la producción, desde su manufactura y sus detalles técnicos, más el vestuario y el maquillaje, “con todos los departamentos involucrados, logramos una serie con una calidad 100% que romperá con las expectativas de lo que se hace no solamente en México, sino en Latinoamérica, hablando en cuestiones de series de época”.

Finalmente, Leonardo Alonso habla de los retos justamente de adentrarse en un proyecto histórico. “Había que estar conscientes de que en esa época se hablaba de una forma y con ciertas palabras, eso es el gran guion de Enrique Rentería y de Rafa Lara, también la conciencia de cómo caminaban, de cómo andaban a caballo”. Resalta que la filmación duró tres meses y que también la gran calidad tiene que ver al apoyo de Disney, Star y BTF Media, “hicieron una gran producción, no escatimaron, es un honor estar en este bloque de grandes actores. Yo me siento bendecido de ser dirigido por Rafa Lara y con todas las cabezas hacia arriba, con Ricardo Coeto e Ivonne Niño”.

¿De qué va la serie?

Grabada en emblemáticas locaciones del Estado de Jalisco, “Pancho Villa” se remonta a los orígenes de Pancho Villa en un pequeño poblado del estado de Durango para ser testigo de su formación como caudillo revolucionario y figura mítica de la historia de México. Entre otros hitos de la vida política de Villa, el relato repasa su participación en batallas fundamentales para el triunfo de la Revolución Mexicana, como la toma de Ciudad Juárez, Torreón y Zacatecas, así como la derrota del dictador Porfirio Díaz, su alianza con el presidente Venustiano Carranza y su paso breve pero sustancioso por la gobernación de Chihuahua.

Además, retrata amistades entrañables y enemistades peligrosas que lo acompañaron toda la vida. Así, la serie explora las múltiples capas de esta leyenda, mostrando sus contradicciones y entretejiendo su historia personal con la de un país en transformación.

Con elementos de intriga, acción y drama, “Pancho Villa” conquistará a los fanáticos del género biopic bélica y de las series sobre figuras míticas de la historia política y social de Latinoamérica, así como a las audiencias interesadas en los acontecimientos de la historia de México y su impacto en el curso del país hasta la actualidad. La nueva serie se destaca, además, por su alto valor de producción y una minuciosa reconstrucción histórica.

