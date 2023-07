La leyenda de los Chanekes: La cinta animada se estrena mañana viernes en esta plataforma

La película “La leyenda de los Chaneques” (2023), la más reciente producción de Ánima Estudios para la franquicia de Las Leyendas, tiene previsto su estreno para este viernes 14 de julio de 2023, en exclusiva a través de la plataforma ViX, y es la segunda película de la franquicia que se inclina por la plataforma tras “Las leyendas: El origen” (2022); la historia, en la que a uno de los protagonistas –el joven Leo San Juan– le ha prestado su voz el actor mexicano Benny Emmanuel, fue concebida por Marvick Núñez, quien también dirigió la cinta de animación.

Para la saga de largometrajes y series capitulares, se trata de la séptima entrega y se cuenta cómo, tras cinco años de haber renunciado a sus poderes y haberse separado de sus amigos, Leo San Juan ha iniciado una nueva vida tratando de concentrarse en la familia y en la panadería, alejándose del peligro y de las aventuras; con todo, sabe que rara vez se cumplen sus planes y, de viaje con Nando por Veracruz, desde la selva de los Tuxtlas una antigua maldición regresa y Leo deberá enfrentarla, aunque sin poderes.

La fortuna de involucrarse

Así, “orgulloso” de pertenecer a la serie de producciones animadas que relatan esta historias, Benny Emmanuel, en entrevista con El Informador, refiere que “ahora se renueva el relato, pero sigue lo que nos gusta de la saga: se ve a un Leo más maduro, sin poderes, que se cuestiona quién es él, y para ello hube de retomar mis vivencias personales”.

El joven actor, cuando ya había salido del CEA de Televisa, “sabía de estas películas, se habían estrenado las dos primeras; hice un casting, solamente para ‘La Leyenda de las Momias de Guanajuato’ (2014), y gracias a ello conocí y me llevé muy bien con los de Ánima Estudios, pero iba sólo por la serie y me dieron el personaje, y llevo dos películas y dos series, nunca tuve idea de que me quedaría en la franquicia”.

En palabras del joven histrión, “llega un punto en el que haces conciencia y no tomas los proyectos nomás porque sí; en ese momento la energía es distinta, deseas enviar un mensaje y que lo que haces tenga un discurso. He sido afortunado en esto, porque me he involucrado con proyectos que han sido significativos para mi carrera”.

Una franquicia exitosa

La franquicia, de acuerdo con Emmanuel, ha sido muy exitosa porque “es una anomalía muy positiva del sistema; es raro, sobre todo en México, en cada entrega se habla de una leyenda y uno se ubica en una región determinada de la república, tiene un toque de humor y picardía que nos representa, además Ánima Estudios se preocupa por el nivel de calidad y ha evolucionado al par de la saga.

Al final, son buenos guiones y películas familiares, la animación es buena y tiene algo más profundo (no es sólo para niños)”.

En esta dinámica de trabajo, aunque existe un guion establecido, al actor le han permitido “ir cambiando la impostación de la voz, antes era más aguda, pero ese cambio se nota en esta película un poco más; eso forma parte del proceso evolutivo del personaje, en el que puedo colaborar, aunque no en la historia en general. Pero yo seguiré siendo Leo San Juan si siguen con estas películas, es muy divertido”.

En esta ámbito, la película es un ejemplo para otras iniciativas en el cine de animación mexicano, dice Emmanuel que “siempre ha habido talento, pero cada vez hay más espacios para que estos artistas puedan llegar más alto (hay muchos ejemplos); en esta evolución, Ánima Estudios es una parte importante y ojalá inspire a otros”.

Para el futuro cercano

Para el futuro cercano, Emmanuel estrenará la película “Los casi ídolos de Bahía Colorada” (2023) este próximo 19 de julio a través de Netflix, “una comedia dirigida por Ricardo Castro, no se la deben perder. Se desarrolla en Sinaloa y es una carta de amor a ese estado, la historia de dos medios hermanos que deben limar asperezas para correr juntos un rally de autos”.

Asimismo, le han conformado la segunda temporada para la serie “Ugly” (2023), en HBO Max; pero también el estreno de “Hell Mary” (2023), un largometraje de terror, producción mexicano estadunidense, que no tiene fecha de estreno pero que, comenta el actor, será “antes de que termine este año”.

“LA LEYENDA DE LOS CHANEQUES” (México, 2023)/ Película animada

Productora : Ánima Estudios.

: Ánima Estudios. Dirección y guion : Marvick Núñez

: Marvick Núñez Elenco : Benny Emmanuel/ Emilio Treviño/ Annie Rojas/ Mayté Cordeiro/ Eduardo España/ Gabriel Basurto/ Andrés Couturier/ Jesús Guzmán/ Paola Ramones/ Jaime Vega/ Lupita Leal/ Jorge Rafael/ Alejandro Villeli.

: Benny Emmanuel/ Emilio Treviño/ Annie Rojas/ Mayté Cordeiro/ Eduardo España/ Gabriel Basurto/ Andrés Couturier/ Jesús Guzmán/ Paola Ramones/ Jaime Vega/ Lupita Leal/ Jorge Rafael/ Alejandro Villeli. Transmisión : ViX.

: ViX. Estreno: viernes 14 de julio 2023.

