Stan Lee: "El rey de los cameos"

El mundo de los cómics y del cine recordará cada una de las creaciones de Stan Lee. Sus apariciones en la gran pantalla desataron una serie de teorías acerca de las razones por las que era considerado para aparecer por unos segundos en cerca de cuarenta series y películas. Lo cierto es que a todos -fanáticos o no- les sorprendía la aparición de Stan interpretando un inesperado papel, a tal nivel, que hoy en día sigue siendo una de las cosas que más generan expectativa en las películas de Marvel, además de los avances después de los créditos finales.

Es así, que a través de estas imágenes rendimos homenaje a uno de los grandes escritores y creadores de cómics de todos los tiempos, cuyo legado será imborrable en el cine. Para muchos, existe la esperanza de que Stan Lee haya dejado un acervo inédito para aparecer en las futuras películas de Marvel; aún no se sabe si grabó su cameo en “Avengers 4” o en “Spider-Man: Far From Home”, ambas a estrenarse el próximo año.

Más apariciones

“Spider-Man” (1994). En esta caricatura tiene un diálogo y vuela entre edificios al lado de Spider-Man.

"Mallrats" (1995). Como no podía ser de otra forma, Stan Lee se interpreta a sí mismo en esta cinta que hace alusión al mundo del cómic.

"X-Men" (2000). Hace el personaje de vendedor de hot-dogs y se ve sorprendido por la mutación del senador Robert Kelly.

"Hulk" (2003). En esta cinta su participación fue como un agente de la policía.

"Spider-Man 2" (2004). Stan Lee vuelve a ser un héroe al salvar a una mujer de ser aplastada por un muro, tras una pelea entre Octopus y Spider-Man.

"Los 4 Fantásticos" (2005). Como cartero, se encarga de dar la correspondencia al Dr. Richards.

"Iron Man 2" (2010). En esta cinta hace un cameo como si fuera el periodista Larry King.

"Thor" (2011). Con su camioneta intenta despegar del suelo el martillo de Thor sin éxito y rompe la caja.

"Capitán América: El primer Avenger" (2011). Hace de un general en donde cree que el "Cap" era más alto, en una ceremonia de condecoración.

"The Avengers" (2012). Mientras juega ajedrez es entrevistado y no da crédito de que existan superhéroes en Nueva York.

"Ultimate Spider-Man" (2012). De nuevo aparece en una serie animada, como el mismo Stan Lee.

"Iron Man 3" (2013). Interpreta a un divertido juez en un concurso de belleza.

"Thor: The Dark World" (2013). Es parte de un grupo de ancianos que reciben clases en el asilo.

"Agents of S.H.I.E.L.D" (2013). Stan se mete en una discusión y da unos consejos al gente Coulson.

"Capitán América: El soldado del invierno" (2014). Stan hace de un guardia del museo militar y al darse cuenta de que no está el traje del Capitán América se lamenta y cree que será despedido.

"Guardianes de la Galaxia" (2014). Mientras habla con una mujer, es criticado por Rocket Racoon que le cuestiona: "¿dónde está tu esposa, anciano?".

"Big Hero 6" (2014). El personaje animado de Stan aparece en la escena final como el padre de Fred.

"The Amazing Spider-Man 2 "(2014). Como espectador en el acto de graduación, Stan se da cuenta de Spider-Man es en realidad Peter Parker.

The Avengers: Age of Ultron (2015). Cuando Thor da de beber un licor especial a Los Avengers, Stan quiere probar y acto seguido con tan solo unas gotas se embriaga de inmediato.

"Agent Carter" (2015). Mientras lee el periódico pide la sección de deportes a Howard Stark.

"Ant-Man" (2015). Aparece como barman cuando "Luis" habla con "Scott Lang" sobre que alguien de "Los Avengers" lo está buscando.

"Deadpool" (2016). Stan Lee hace de animador dentro de un table-dance.

"Capitán América: Guerra Civil" (2016). Lee es el repartidor de paquetería, quien busca a un "Tony Stank", mientras "Tony Stark" se molesta porque pronunció mal su nombre.

"X-Men: Apocalypse" (2016). Forma parte de la gente que observa cómo los cohetes dominan el cielo en lo que podría ser el fin de la humanidad.

"Dr. Stange" (2016). Cuando Stan viaja en transporte público se ríe de algún texto del libro "The Doors of Perception" de Aldous Huxley, mientras afuera "Dr. Strange" disputa una lucha.

"Deadpool 2-Teaser trailer" (2017). En el momento que Deadpool sale de una cabina telefónica se le aparece Stan quien le dice que admira su traje.

"The Defenders" (2017). Participa en el tráiler de esta serie de Netflix con su narración.

"Spider-Man: Homecoming" (2017). Es parte de un grupo de personas que reclaman a Spider-Man el ruido de una alarma de auto tras evitar que se lo robara… su propio dueño.

"Venom" (2018). Fue tal vez su última aparición en cameos, donde se le ve paseando a un perro.

