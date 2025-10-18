Guadalajara mantiene viva la tradición y memoria de rituales ancestrales, prueba de ello es la celebración del Festival y Desfile Día de Muertos 2025, que este año cumple 19 años de realización ininterrumpida. El evento, organizado por la asociación civil Lazos Entre el Arte A.C., se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más emblemáticos de la ciudad al reunir arte, inclusión y participación ciudadana.

El festival, que se desarrollará del 24 de octubre al 2 de noviembre, contará con un magno desfile el 1 de noviembre a partir de las 16:00 horas, en el que más de 15 mil personas caracterizadas llenarán de color y música las calles del Centro Histórico tapatío.

Rosario Gutiérrez, directora general del desfile, explicó a EL INFORMADOR, que este proyecto nació con un propósito social y de integración.

“Este año cumplimos 19 años realizando este gran proyecto social sin fines de lucro. Es un proyecto incluyente en el que participan más de 350 personas con capacidades diversas: personas invidentes, silentes, usuarios de silla de ruedas, niños con síndrome de Down”, comentó.

Gutiérrez detalló que Lazos Entre el Arte A.C. está conformada por docentes, ex alumnos de la Universidad de Guadalajara y miembros de la sociedad civil que año con año se suman a la organización y ejecución del evento.

Actividades del festival

El programa de este año se extenderá por varios días con actividades en Paseo Alcalde y la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, entre otras sedes.

“El Magno Desfile del Día de Muertos, programado para el 1 de noviembre, será el eje central del festival, mientras que durante el mismo fin de semana se llevarán a cabo múltiples eventos paralelos”, destaca.

Entre ellos se encuentra el Escenario de Danza, Teatro y Música, que presentará funciones el 1 y 2 de noviembre con la participación de agrupaciones locales y nacionales.

La moda también tendrá un espacio con dos Pasarelas de Moda Catrina: la primera, el 24 de octubre a las 19:00 horas en la Secretaría de Turismo del Estado (con entrada gratuita previa inscripción), y la segunda, el 2 de noviembre a las 19:30 horas sobre Paseo Alcalde.

“Otra de las actividades más esperadas es el Gran Baile de Catrines, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre a las 20:00 horas, también en Paseo Alcalde, como parte del cierre de las celebraciones”, comenta la directora.

La Magna Ofrenda estará en Paseo Alcalde

Durante esos días se instalará una Magna Ofrenda dedicada “a las almas que nos inspiran a seguir”, disponible del 25 de octubre al 2 de noviembre, además de la Exposición de Tapetes Tradicionales, que convertirá el Paseo Alcalde en un corredor de arte efímero.

A esto se sumará la muestra “Representaciones de la Muerte en el Arte”, una exposición multidisciplinaria que será inaugurada el 25 de octubre a las 12:40 horas en la Secretaría de Turismo. Participarán estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UdeG y artistas invitados con obras de fotografía, grabado, escultura, pintura e indumentaria.

Aprendizaje y sabor

Los días 1 y 2 de noviembre, de 11:00 a 17:00 horas, se impartirán talleres culturales gratuitos para todas las edades con actividades como Graba tu Calavera, Semillas de Vida y Dando color a la muerte. En paralelo, se llevará a cabo la muestra y venta de comida tradicional mexicana, de 11:00 a 20:00 horas, con platillos típicos de temporada.

CT