Spotify y el Club Barcelona oficializan su alianza

Tras anunciarse que la plataforma streaming de audio Spotify establecería una alianza estratégica con el club deportivo Barcelona, de España, la colaboración ha dado sus primeros pasos tras celebrar la noche del 20 de julio, el inicio de esta asociación teniendo una reunión especial en el Four Seasons Hotel at The Surf Club, en medio de la gira de verano del FC Barcelona por Estados Unidos, en donde jugadores, artistas e invitados especiales asistieron.

Entre los jugadores del FC Barcelona que se dieron cita al evento se encuentran: Gerard Piqué, Pierre-Emerick Aubemayang, Ansu Fati, Andreas Christensen, Eric García, Pedri, Ronald Araujo, Raphinha y Memphis Depay, el nuevo integrante del equipo azulgrana, Robert Lewandowski, el entrenador Xavi y la leyenda del FC Barcelona Thierry Henry.

De esta forma, Spotify emprenderá una serie de actividades especiales con el club Barcelona, con la intención de unificar la pasión futbolera y las tendencias musicales en voz de los artistas más reconocidos del momento, pues para esta primera celebración el cantante y compositor colombiano Feid y el rapero americano Pusha T, nominado a los Grammy, fueron los artistas principales en otorgar una jornada de música desde Miami.

Pusha T inició la velada con un set explosivo que incluía éxitos como “Mercy,” “Runaway,” “Diet Coke” y “Let The Smokers Shine The Coupes”. Feid interpretó exitazos como “Pantysito,” “Ferxxo 100,” “FUMETEO,” y “Castigo”. La DJ Bonnie Beats también tocó durante toda la noche en el patio mientras los invitados disfrutaban de bocados de temática italiana costera del restaurante Lido del chef Michael White.

Otros invitados importantes fueron: Mau y Ricky, Piso 21, Rvssian, Pamela Silva de Univisión, Gloria Ordaz de Telemundo, Rodner Figueroa, Victor Drija, Symon Dice, Llane, Austin Mahone, Charly Jordan, Brandi Cyrus, el tenista profesional Taylor Fritz y Morgan Riddle, Bruna Lima, Estefany “Fefi” Oliveira, Cindy Prado, Erika Costell, Luis Capecchi, Issa Vasquez y la personalidad de televisión y diseñadora Juliette Porter.

A principios de esta semana, Spotify también trajo a los artistas Ovy on The Drums, Piso 21 y Mau y Rick para que asistieran a una sesión de práctica del Club en el Estadio DRV PNK como parte del compromiso continuo de la asociación para conectar a los jugadores y artistas.