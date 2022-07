De Sonora para el mundo, conoce a Michelle Maciel, la nueva sensación del género urbano

Una de las propuestas más destacadas de la música en los últimos años une su camino con una de las agencia de representación artística más importante de América Latina, Ocesa Seitrack. Michelle Maciel está comenzando una carrera que va en ascenso y se ve imparable. En tan solo dos años ya ha lanzando 14 sencillos con los que ha llamado la atención de los amantes del género urbano, sumando a este éxito una personalidad fuerte y carismática que está dejando huella en quien lo escucha.

En medio de este gran momento, el artista confirma su alianza con Ocesa SeiTrack para el manejo de su carrera a nivel mundial. Michelle Maciel nació en Sonora hace 24 años. Es un cantautor e influencer que ha destacado con temas como “El tatoo”, “LMQMH”, “Siempre te voy a amar”, “Bobo”, “Horny” Feat. LuisOn y “No sabía cuánto” a dueto con Edén Muñoz; este último ya rebasa los siete millones de views en YouTube y 15 millones de reproducciones en Spotify. Su más reciente sencillo “eScoRpiÓn” al lado de Ramón Vega, se encuentra en el Top 50 del Billboard.

Desde muy corta edad, Michelle descubrió que deseaba ser artista y cantante, y comenzó a componer canciones utilizando solo melodías, sin ningún instrumento musical. A la edad de 13 años le regalaron su primera guitarra y, siendo autodidacta, pero ya con teoría musical, comenzó a componer canciones más sólidas.“Me encanta transmitir mis sentimientos a través de la música, porque siento que es una forma indirecta muy directa de decir todo.

Desde muy pequeño pensé que había nacido en un cuerpo equivocado, pensaba que era único en el mundo… Hasta que me di cuenta que soy Michelle Maciel y esa es la única etiqueta que necesito”, señala el cantautor. Michelle Maciel agregó: “Integrarme al equipo de Ocesa Seitrack ha sido de las decisiones más importantes que he tomado en la vida; siento que el corazón me late a mil, ¡siento la adrenalina a todo! Lo mejor de todo es que se siente una conexión, lo que para mí significa muchísimo, es algo que no se puede comprar. Y lo más importante: ¡coincidimos en las ganas de querer comernos el mundo!”.

