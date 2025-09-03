Marvel Zombies: Calendario para el estreno de capítulos en Disney Plus

La esperada serie animada Marvel Zombies lanzó recientemente su segundo tráiler oficial y confirmó su debut para septiembre de 2025, lo que incrementó la emoción de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Considerada una de las producciones más arriesgadas de la franquicia, promete sumergir al público en una trama más sombría de lo habitual.

Una historia más oscura para los fans de Marvel

A diferencia de otras producciones, esta serie estará dirigida a un público adulto y mostrará a los héroes más poderosos enfrentando un desafío nunca visto. La narrativa se inspira en el cómic Marvel Zombies, creado en 2005 por Robert Kirkman e ilustrado por Sean Phillips.

La historia se desarrolla en la Tierra-2149, donde un virus alienígena convierte a los infectados en muertos vivientes. Lo más aterrador es que, aunque los héroes y villanos conservan su inteligencia y habilidades, la voracidad del patógeno es incontrolable. En medio de este escenario apocalíptico, un grupo de sobrevivientes deberá encontrar la manera de detener la propagación y salvar al planeta.

ESPECIAL

Fecha de estreno y formato

La producción se estrenará de manera exclusiva en Disney+ el miércoles 24 de septiembre de 2025. Estará conformada por cuatro episodios, que llegarán semanalmente a la plataforma hasta el 15 de octubre, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

El elenco de voces confirmado

Entre los actores que prestarán su voz a los personajes se encuentran figuras ya conocidas dentro del MCU:

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata

Florence Pugh como Yelena Belova

David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

Simu Liu como Shang-Chi

Iman Vellani como Kamala Khan / Ms. Marvel

Dominique Thorne como Ironheart

Randall Park como Jimmy Woo

Este reparto garantiza que los fans puedan volver a escuchar a sus actores favoritos, aunque en una trama mucho más oscura y distinta a las habituales aventuras del MCU.

