Sonidos nuevos para disfrutar

La música no se detiene y esta semana ofrece una avalancha de novedades sonoras en diversos campos. El rock, el pop y el blues sonarán con fuerza en tus oídos. Será a partir del 17 de julio que lleguen a la radio las siguientes propuestas en diferentes formatos: disco, EP y singles que abrirán tu mente a sonidos asombrosos.

Uno de los nuevos sonidos que llegan a la radio y las plataformas viene cortesía del grupo Lanza Internacional. La banda está conformada por los ex Bunkers Francisco y Mauricio Durán, al lado del batería de Ricardo Nájera. El trío chileno-mexicano ofrece un nuevo EP, titulado “Huellas digitales”.

El tema que le da nombre a la placa llega en versión original, acústica y con remix. Cuenta la historia de un romance que ocurre en la cabeza de un chico “inadaptado”.

Para los fans añejos de la música mexicana, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio presentan un nuevo material, donde conmemoran el legendario concierto que ofrecieron en el Vive Latino de 2014. La placa contará con 14 sencillos y ofrece un repaso por sus grandes éxitos, coreados de forma monumental por el público reunido en aquel concierto.

Y un single esperado es el que lanzará Valentina Moretti, quien lanza su sencillo “Neon Lover”. La pieza es una experiencia sonora que abre las piertas a la cultura de la música electrónica que está abrumada por el pop latino y la música reggaeton en México. Adornada bajo la lírica de “I didn’t know that I was trying too hard, You came along , You took away my heart…” plasma una declaración personal, pero sobre todo, una evolución en su carrera musical, y marca un nuevo comienzo hacia la música synthpop.

También este 17 de julio llega una propuesta sabrosa y sensual, cortesía de una conocida del público tapatío: Karen Souza, quien al lado de Sebastián Rimoldi presenta “La isla bonita”, single que será una de las cartas de presentación de su próximo disco, que llegará con el nombre de “Summer Vibes”.

JL