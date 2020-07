William Valdés se carga de alegría

William Valdés se sumó al equipo de conductores de “Venga La Alegría”, noticia que se anunció en marzo pasado. Para el caribeño, la invitación para formar parte del equipo “fue justo terminando ‘La Academia’, al día después se me hizo la invitación para entrar al programa. Me dijeron que iban a planear muy bien la entrada”.

Su inclusión en “Venga La Alegría” fue un gusto, pues William ha frecuentado la conducción en programas matutinos de revista. En particular, al entrar en esta producción se encontró con “una gran familia, todos los conductores son muy buena onda y me dieron una gran bienvenida. Nos llevamos todos muy bien. Estoy muy contento”.

Fue justamente en un programa matutino donde descubrió esta faceta de su vocación: “Desde pequeño siempre supe lo que quería hacer, mi carrera se fue perfilando a lo que hago ahora. Lo de la conducción se me dio en el 2013, 2014, cuando entré a trabajar en ‘Despierta América’. No tenía pensado entrar en la comunicación, planeaba tener una carrera actoral, pero me encantó”.

En estos años el crecimiento profesional ha ido de la mano con los nuevos aprendizajes: “El mayor aprendizaje es ser disciplinado, empecé muy chavito. Estaba un poco inmaduro, todavía no entendía estar al frente de un programa matutino tan grande, la disciplina requerida”.

Reconoce que al inicio representó un reto: “pensé que iba a ser difícil. Hacer televisión en Estados Unidos y hacer televisión aquí es muy diferente: cómo se produce aquí, cómo nos dirigimos a la audiencia. Los conductores me han ido ayudando”. Ya con un decenio en la industria del entretenimiento, William resalta “La Academia” como un impulso: “Para mí ha sido el proyecto más importante en mi carrera. Lo disfruté muchísimo, me trajo muchas cosas como ‘Venga La Alegría’”.

El aporte que tiene para el programa es la frescura de un rostro nuevo: “Creo que lo que cautiva en parte a los televidentes es la juventud, la cara fresca, que la gente no me conozca tanto aquí en México le da una frescura, otra cosa, algo diferente”.

En la producción William Valdés aporta a la diversidad de los conductores: “Está muy claro que cada conductor tiene su perfil”, pues hay siempre alguien con quien se pueden identificar los televidentes:

“El éxito es que somos muchos. Se ve una realidad, son temprano, la gente se levanta, checan el programa para ver las noticias, es entretenimiento”.

En múltiples proyectos

Además de la conducción, William ha estado haciendo castings para varias series (con productoras como Netflix): “He tenido varios callbacks para ello”, aunque por la contingencia sanitaria son proyectos que se han visto pausados.

También está pendiente la confirmación para la próxima temporada de “La Academia”.

JL