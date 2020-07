Leslie Shaw, empoderamiento musical

Para la peruana Leslie Shaw la soltería no es tema que se toque a la ligera y a través de la música ha encontrado una peculiar forma de reforzar la libertad de la mujer, el empoderamiento y la creatividad.

Con el lanzamiento de su más reciente producción “Estoy soltera”, Leslie Shaw avanza a pasos agigantados en la industria musical al dejar en claro que la decisión de la disquera Sony Music por integrarla a sus filas ha sido más que un acierto, al concretar colaboraciones con personalidades como Thalía y Farina, con quienes ha puesto de cabeza a las plataformas digitales como YouTube al superar 14 millones de reproducciones a tan solo tres semanas de estrenarse.

“Yo admiro a Thalía de toda la vida, y también tenía en mente a Farina porque ya la había visto en concierto y nos conocíamos. La disquera le mandó la canción a Thalía y las dos dijeron que sí, me quedé en shock hasta el día de hoy. El video lo filmamos en octubre pasado en Nueva York y ahí conocí personalmente a Thalía, me quedé encantada”.

El camino recorrido por Leslie Shaw ha sido duro desde que decidió llegar a Estados Unidos para cumplir su sueño como cantante y pese a las adversidades de encontrarse en un país diferente a su cultura, ahora se posiciona como una de las mujeres latinas más destacadas en las tendencias urbanas con la intención de brindar un sonido diferente en el que pueda presumir la gallardía femenina con ritmos que motiven al empoderamiento.

“Yo compongo todas mis canciones, pero cuando me enviaron ‘Estoy soltera’ me sentí totalmente identificada con la letra porque yo en todas mis canciones empodero a la mujer, pongo en su sitio al hombre que se porta mal. ‘Estoy soltera’ nos hace sentir cómodas con nosotras mismas, que no necesitamos un hombre al lado para sentirnos realizadas. Estar soltera es bueno para conocerse a una misma, para divertirse, viajar, sentirte más poderosa que nunca”.

Ante la pandemia por el COVID-19, Leslie Shaw comparte que su agenda para 2020 ha cambiado drásticamente, y aunque sus fans se mantienen fieles y en contacto diario mediante las plataformas digitales, la cantante tendrá que esperar para poder llegar a los escenarios mexicanos.

“La pandemia me agarró en Miami y no pude regresar a Perú, extraño mucho a mi familia, pero estoy tranquila cuidándome, pero me hace muy feliz que se escuche toda la música que he estado trabajando y estaba preocupada porque tenía planes de ir a México para que me conozcan, tenía miedo de que saliera la canción y no pudiera viajar, pero todo ha resultado muy bien”.

Anhelos intactos

Sueños en el tintero

Con la oportunidad de ya compartir éxito con Thalía, Leslie confía en poder emprender proyectos con otros exponentes mexicanos de los cuales se declara fiel seguidora: “Me gustaría mucho hacer algo con Reik, con Maná que me encanta, y con Danna Paola, quien me parece súper sexy”.

JL