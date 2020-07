Sofía Carrillo: memoria desde la fantasía

Retratar la realidad a través de la fantasía y de la memoria ha sido clave en la consolidación cinematográfica de Sofía Carrillo, cineasta que está nominada al Premio Ariel en la categoría Mejor cortometraje de ficción por crear “La bruja del fósforo paseante”.

Sofía, originaria de Guadalajara, y quien ha marcado camino en la internacionalización de la animación mexicana desde Jalisco, explica un poco incrédula y risueña que la posibilidad de llevarse nuevamente un Ariel a su casa es compleja, y no porque “La bruja del fósforo paseante” no lo merezca, sino por el nivel de competencia que esta categoría adquiere en cada edición con nuevos talentos e historias analizadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Sofía explica en entrevista que “la terna de cortometraje de ficción es una de las más numerosas, se inscriben muchos trabajos de calidad. Estoy doblemente fascinada con que reconozcan este trabajo, no me lo esperaba. Sé que es complicado y sigue siendo una sorpresa mayor”.

Un camino de memoria

Los cortometrajes animados “Cerulia” y “Prita Noire” le significaron ganar el Ariel a Sofía en las ediciones celebradas de 2012 y 2018, respectivamente, en tanto que “Fuera de control” y “La casa triste” quedaron nominados en 2009 y 2014. Ahora la experiencia es diferente, Sofía debuta como directora de una historia llevada a la carne y el hueso de los actores, a los muros empolvados de los Altos de Jalisco, a la memoria de su infancia, pero sobre todo, a los misterios y recuerdos de un pueblo entero que se resiste al olvido de los rumores, de las leyendas y sus brujas.

“También era mi interés poder fotografiar con material fílmico algo que se está desvaneciendo, filmamos en casas que tiene más de 200 años, espacios que pronto van a desaparecer. Yo pienso en historias animadas y está la pensé con actores de carne y hueso, fue una aventura totalmente distinta, fue una producción soñada (…) también el interés muy claro por conservar rostros que son del pueblo, específicos de la región”.

“La bruja del fósforo paseante” —filmada en 16mm en blanco en y negro— tiene diversas vertientes y motivaciones para Sofía. Por una parte, trabajar codo a codo con su hermana Ana Carrillo, autora de este cuento que recuerda lo que su madre les contaba sobre las brujas, sobre lo que acontecía en las madrugadas del pueblo. También está la intención de dignificar a la figura de la bruja.

“Buscamos desmitificar a la figura de la bruja. Llegábamos a la conclusión de que a todas en algún momento nos dicen bruja o lo somos. Lo que buscan estos personajes en el cortometraje es la supervivencia, algo que es tan cotidiano”.

Aunque la dirección no es nueva para Sofía, plasmar sus ideas en un rostro vivo y capaz de formular y entender de manera diferente una emoción, a diferencia de un personaje animado, fue de los principales aprendizajes que generó “La bruja del fósforo paseante”.

“Tienes muchas responsabilidad cuando invitas a un actor a representar alguno de tus personajes, porque ellos realmente están dando vida a algo que está en tu cabeza como director, o algo que viene del papel. Admiro mucho que los actores se dejen guiar, que te presten su rostro y cuerpo para dar vida a un personaje”.

Reto en camino

La nueva historia que Sofía Carrillo planea llevar a la pantalla ya está en el fogón y se trata de su primer largometraje animado, un reto que le significa uno de los desafíos más emocionantes y complejos desde la escritura, la síntesis y el concepto visual que esta tapatía tiene en mente desde la fantasía.

“Estoy sumida en la escritura de un largometraje que me ha llevado más tiempo, esfuerzo y reveses de lo que esperaba. En el cortometraje puedo dar rienda suelta a muchas cosas que no necesariamente tienen que tener explicación y al tener poco tiempo lo puedes hacer, pero en el largometraje no lo puedes hacer, todo tiene una razón de ser, tengo que estar focalizada”.

Para saber

Los cortometrajes de Sofía Carrillo: “Cerulia”, “Fuera de control” y “La bruja del fósforo paseante” están disponibles para ver en línea gratuitamente en la plataforma de promoción de cine mexicano y latinoamericano www.filminlatino.mx

JL