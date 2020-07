Bárbara Mori, lista para dirigir sus sueños

Labrar una carrera detrás de cámaras es un reto por cumplir para Bárbara Mori, quien a la par de festejar su primera nominación en los Premios Ariel por su personaje de “Martita Fong” en la película “El Complot Mongol”, ya tiene sobre la mesa dos proyectos personales que la acercan cada vez más a debutar como directora.

Tras darse a conocer que Bárbara compite en la categoría a Mejor coactuación femenina en la edición 62 de los Premios Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la actriz reflexiona sobre los diversos procesos creativos que la consolidan como una intérprete camaleónica, pues dar vida a “Martita Fong”, bajo la dirección de Sebastián del Amo, fue un reto en caracterización que también llevan a “El Complot Mongol” a estar nominado como mejor guion adaptado, vestuario y maquillaje.

En entrevista, Bárbara Mori resalta la libertad creativa que Sebastián del Amo le confió en este drama policiaco y de humor negro basada en la novela escrita por Rafael Bernal en los años 60, trama que relata los enredos en los que se ve envuelto el policía “Filiberto García” (Damián Alcázar) al tratar de investigar el complot que pretende asesinar al presidente de Estados Unidos desde una estrategia china, rumor que pone en acción en suelo mexicano a la Unión Soviética.

“Cuando terminamos de filmar ‘Cantinflas’, Sebastián me dijo que me buscaría para que yo interpretara a una mujer china, y no me imaginaba lo que implicaba. Cuando llegó a mis manos ‘Martita’ y empezamos a construir el personaje, una de las cosas que le dije y lo vuelvo a decir, es que agradezco muchísimo que Sebastián haya tenido ese ojo, de haberme visto en algo tan distinto, de creer en mis capacidades como actriz”.

Bárbara puntualiza que dar vida a “Martita” no solo implicaba ofrecer una perspectiva visual respetuosa, y para brindar una interpretación totalmente creíble emprendió su propia investigación para reforzar la inteligencia y desenvolvimiento de este personaje de origen oriental.

“Entre todos teníamos que encontrar que visualmente se viera y pareciera oriental, aunque mis orígenes son orientales porque mi abuelo es japonés, y aunque yo no soy muy japonesa, se hizo un gran trabajo de caracterización y realmente buscar cuáles eran las prótesis correctas, hicimos muchas pruebas de maquillaje para que físicamente diera el ancho y fuera creíble. Yo estuve buscando gente en la Embajada China en México para que me pudieran ayudar con el acento, porque no quería hacer una caricatura. Fue un trabajo arduo”.

Va por lo propio

A la espera de que se revelen los ganadores del Premio Ariel con la ceremonia pactada para el 20 septiembre, Bárbara Mori adelanta que en próximas semanas retomará grabaciones para nuevos proyectos, luego de que algunos quedaran en pausa durante los primeros meses de la pandemia por el COVID-19.

“Tenía proyectos muy importantes, uno muy grande en un musical y otro en película, son proyectos que pasaron para el año que entra. Ahora preparo una película con Álvaro Curiel y estoy contenta porque él es un gran director, la filmaremos a partir de septiembre, es una película muy bonita. Soy muy privilegiada de tener trabajo este año, sé cómo están las cosas, que la situación es difícil en todos lados”.

Bárbara señala que el tiempo de confinamiento en casa le ha permitido concretar lo que serían sus primeras producciones como directora de una película y una serie, proyectos que la misma actriz ha escrito y que se enfocarían en su género favorito: el drama.

“Uno de mis grandes sueños y que no he cumplido, es dirigir. En esta cuarentena terminé mi guion, el que voy a dirigir y estoy muy orgullosa y contenta de esta película. También empecé a escribir una serie, a dejar volar mi creatividad en la escritura y aquí estoy encontrando algo que no había encontrado antes; no sé si venga una carrera como escritora, pero estoy agarrando un amor por la escritura que no lo puedo explicar”.

Compromiso al cambio

Aunque la agenda de Bárbara Mori paulatinamente se reactiva, la actriz aplaude las herramientas digitales a las que recurre la industria del entretenimiento ante la pandemia.

“Creo que el no saber hasta cuándo causa incertidumbre y para que esto no nos carcoma la cabeza y nos estrese, hay que vivir el presente. Soy una persona de poca tecnología, de lo virtual, yo soy más presencial, sin embargo, soy consciente de que el mundo avanza hacia lo digital, y nos guste o no, aunque a mí no me gusta nada, hay que adaptarse a esto, no resistirse a los cambios que son para bien”.

Por la gloria

Bárbara Mori compite en la categoría de Mejor coactuación femenina, junto a Mónica del Carmen por “Asfixia”, Ximena Romo por “Esto no es Berlín”, y Dolores Heredia por “Chicuarotes” y “Sonora”.

