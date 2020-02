Siempre pensé que el humor no tenía límites: Mau Nieto se disculpa

El comediante Mau Nieto aprovechó sus redes sociales para publicar un video para pedir disculpas a todas las mujeres, luego de que el pasado martes fuera duramente criticado por unos tuits relacionados con el tema de los feminicios en México y algunos chistes machistas.

"No me quedé sin internet, me quedé sin palabras, pero aquí les dejo unas", escribió Mau Nieto en la publicación que obtuvo más de 100 mil reproducciones en Instagram.

"Los comediantes tenemos esta tarea de querer hacer reír, de ser muy nobles y hacer feliz a la gente, y al mismo tiempo nosotros nos sentimos felices", comenzó.

Señaló que ha recibido amenazas de muerte y con golpearlo a él e incluso a su familia. También confesó sentirse arrepentido por haber publicado los tuits señalados que incluso ha sido comparado con un feminicida.

"Yo siempre pensé que el humor no tenía límites, que podías reírte de todo, que podías hablar de todo", añadió.

Después de esta experiencia dijo que entendió que "sí hay un límite y que es muy fácil rebasarlo (...) , hoy reconozco que la cagué bastante".

En el material el comediante acepta que luego de cometer un error "es imposible defender lo indefendible, pero que hay que hacerse responsables de lo que se dice y entender que no todo lo que parece chistoso lo es".

"Todos estamos aprendiendo, todos estamos deconstruyéndonos", señala.

Mau Nieto lamenta que sus comentarios salieran de contexto lo que realmente era importante, el caso de la niña Fátima que fue encontrada muerta el 17 de febrero.

"Nunca fue mi intención y me disculpo con todas las mujeres", finalizó.

jb