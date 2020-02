Tunden en redes a Mau Nieto por mostrar apoyo a feministas

El comediante Mau Nieto está dando de qué hablar en redes sociales tras publicar una serie de mensajes en Twitter relacionados con el tema de los feminicios en México.

El standupero nacido en Iztapalapa, que se define en sus redes como: "gordofóbico y mujeriego que no ejerce", desató las críticas en Twitter tras externar su apoyo a las protestas de grupos feministas en la capital.

"Quemen el pinche Ángel, quemen Palacio Nacional si es necesario. No es una cuestión política. Ojalá entiendan que no es una queja contra el presidente, es una queja contra la violencia", se lee en un primer mensaje.

Quemen el pinche Ángel, quemen Palacio Nacional si es necesario. No es una cuestión política. Ojalá entiendan que no es una queja contra el presidente, es una queja contra la violencia. — Mau Nieto (@MauNieto) February 17, 2020

Posteriormente, Mau Nieto, que estrenó en 2018 su primer especial en Netflix "Viviendo sobrio… desde el bar". Escribió: "Cada que mi novia me reclame algo, le voy a decir que es culpa del neoliberalismo", esto en alusión a las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las causas que han provocado el feminicidio.

Cada que mi novia me reclame algo, le voy a decir que es culpa del neoliberalismo. — Mau Nieto (@MauNieto) February 17, 2020

Con un tercer mensaje, el comediante se mostró sorprendido por los ataques de cibernautras sobre sus reclamos en contra del feminicidio, pues muchos de ellos lo tachan de incongruente, con un humor misógino que ahora "alza la voz" contra la violencia hacia las mujeres.

"Hicieron un collage con todos mis CHISTES machistas, por haberme quejado del feminicidio de una niña de siete años. Wow".

Hicieron un collage con todos mis CHISTES machistas, por haberme quejado del feminicidio de una niña de siete años. Wow. — Mau Nieto (@MauNieto) February 18, 2020

Varios usuarios en Twitter se lanzaron contra Mau Nieto, y lo inivitaron a replantear las temáticas de sus chistes, en donde la violencia no forme parte de su repertorio.

"Si tu comedia se basa en la misoginia deberías dedicarte a otra cosa". "Tal vez solo tal vez deberías empezar a cuestionarte sobre esos 'chistes' porque la vida de esas mujeres y la poca atención q se les da no es un chiste. Necesitamos ver esto con la seriedad que se merece y sí, eres comediante pero tenemos suficiente dolor con esto y no sirven tus chistes". "No fue porque te quejaras, fue porque eres incongruente y sigues sin entender por eso te justificas", son algunos de los comentarios.

En cambio, el también comediante Gon Curiel le mostró su apoyo a Mau Nieto:

"Ojalá la vida real no sea como Twitter, porque es francamente triste que el enojo por una tragedia se torne contra un humorista. @MauNieto es comediante y, como todos nosotros, ha dicho cosas incorrectas, pero los criminales están afuera, felices de que se les deje de apuntar".

Ojalá la vida real no sea como Twitter, porque es francamente triste que el enojo por una tragedia se torne contra un humorista. @MauNieto es comediante y, como todos nosotros, ha dicho cosas incorrectas, pero los criminales están afuera, felices de que se les deje de apuntar. — Gon Curiel (@GonCuriel) February 18, 2020

jb