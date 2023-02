En pleno día San Valentín, Shakira no dejó pasar la oportunidad para mandarle una nueva indirecta a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué.

Fue mediante la plataforma de Tik Tok, que la colombiana a se volvió tendencia de nuevo, luego de que subiera un video con trapeador en mano y escuchando una melodía de desamor, la cual podría hacer referencia al exjugador del Barcelona.

Cabe recordar que iniciando el año, Shakira dio de qué hablar por varias semanas luego de haber lanzado el BZRP Music Sessions #53, canción que hace analogía al engaño que sufrió la colombiana de parte Piqué con Clara Chía; ahora la intérprete de "Pies descansos" salió cantando Kill Bill de la compositora estadounidense SZA.

En el video, el cual dura 25 segundos y ya cuenta con millones de reproducciones, la cantante cafetalera usa el extracto de la canción de Kill Bill que dice: "Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", por lo que con esto, Shakira estaría dejando en descubiertos sus sentimientos por el exjugador español con el cual no terminó de la mejor forma, luego de la supúesta infidelidad de Piqué.

