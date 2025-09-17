Pepe Aguilar y Christian Nodal son nominados al Grammy Latino

Este miércoles se han anunciado los nominados y nominadas a Grammy Latino 2025, entre quienes se encuentran los emparentados Pepe Aguilar y Christian Nodal . Si bien ambos cantantes del regional mexicano se encuentran en la lista, definitivamente no la encabezan del modo que lo hace Bad Bunny.

El puertorriqueño ha recibido 12 nominaciones, que incluye menciones en las categorías principales, como Álbum del Año por su trabajo “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. También tiene dos nominaciones en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año por sus sencillos “BAILE INoLVIDABLE” y “DTmF”.

Con estas nominaciones, Bad Bunny acumula 52 en toda su carrera, de las cuales 12 han resultado en premios. Muy cerca de él, con 10 nominaciones cada uno, están el productor y músico mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

Edgar Barrera, quien ya ha encabezado la lista de nominados en años anteriores, vuelve a ser considerado en las categorías de Compositor del Año y Productor del Año, gracias a su trabajo con artistas de la talla de Karol G, Shakira, Maluma y Fuerza Regida. Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso compiten, igual que Bad Bunny, por los premios a Álbum del Año con “Papota”, y a Grabación del Año y Canción del Año con dos de sus temas: “El Día Del Amigo” y “#Tetas”.

La edición de este año también presenta novedades con la incorporación de dos categorías para música en medios visuales y una para música de raíces.

Las nominaciones de los Aguilar en el Grammy Latino

En esta ocasión, Pepe Aguilar y su yerno, Christian Nodal, son parte de la lista de los nominados de este año por sus destacadas producciones para el género regional mexicano en el último año.

Pepe Aguilar cuenta con la nominación a Mejor álbum de música ranchera/mariachi con "Mi suerte es ser mexicano", mientras que Nodal está nominado a la misma categoría con "¿Quién + Como Yo?". En esta edición, Ángela Aguilar está ausente de las nominaciones .

Otras nominaciones importantes similares a este género son las siguientes:

Mejor álbum de música banda

"4218", Julión Álvarez y su Norteño Banda

"25 Aniversario (Deluxe)", Luis Ángel “El Flaco”

"Edición Limitada", Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor álbum de música tejana

"Imperfecto, Vol. 2", El Plan

"Yo no te perdí", Gabriella

"Reflexiones", Grupo Cultura

"El Siguiente Paso (Live Session)", Marian y Mariel

"Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)", Bobby Pulido

"6", Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

"El Plan & Manuel Alejandro", El Plan & Manuel Alejandro

"Pasado, Presente, Futuro", La Energía Norteña

"La Lotería", Los Tigres Del Norte

"V1V0", Alfredo Olivas

"Frente a frente", Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

"Mirada", Ivan Cornejo

"Leyenda" DannyLux

"Evolución", Grupo Firme

"Palabra De To's (Seca)", Carín León

"Incómodo", Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

"Hecha Pa' Mí", Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez y Adelaido Solis, compositores (Grupo Frontera)

"La Lotería", Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte)

"Me jalo", Miguel Armenta, Edgar Barrera y Jesús Ortiz Paz, compositores (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

"¿Seguimos o No?", Fernanda Díaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante y Mauro Muñoz compositores (Lupita Infante)

"Si tú me vieras", Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León y Maluma, compositores (Carín León, Maluma)

"Tierra Trágame", César Gonzales y Kakalo, compositores (Kakalo, Carín León)

