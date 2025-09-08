Este fin de semana se realizaron las dos fechas de concierto de Shakira en Guadalajara, dentro de su segunda serie de conciertos de la gira La mujeres ya no lloran, en el Estadio AKRON, donde rompió el récord de cuatro conciertos sold out en total en este recinto (dos en marzo y dos en septiembre), reuniendo a más de 200 mil personas.

El preámbulo de la presentación del sábado 6 de septiembre, tras la tormenta, inició con una serie de videos de las algunas colaboraciones de la cantante colombiana con artistas internacionales como Alejandro Sanz, Beyoncé, Maluma, entre otros, así como videos de algunos sus éxitos.

Shakira empezó su concierto con la canción La Fuerte. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

En esta segunda visita a la Perla Tapatía, Shakira comenzó su espectáculo con su salida por un pasillo entre el público que la conducía al escenario, entre aplausos y gritos de emoción, acompañada por su grupo de bailarines. La primera canción en interpretar fue La Fuerte, para luego entrelazarse con canciones como Girl like me, Las de la intuición y Estoy Aquí logrando un medley que se ovacionó y coreó con vibrante energía.

La cantante tomó el micrófono y saludó a la audiencia prometiendo el mejor concierto, en su tercera presentación del año en esta ciudad, por lo que continuó con la interpretación de las canciones de su duodécimo álbum de estudio Las mujeres ya no lloran, que da nombre a esta gira, el cual fue lanzado casi siete años después de El Dorado, y que contiene 16 temas que combinan elementos de electropop, synthwave, música disco, pop rock, sonido retro, funk y hasta cumbia norteña, con letras inspiradas en las experiencias de la cantante.

La cantante ofreció un recorrido por sus éxitos desde el inicio de su carrera hasta hoy en día. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Así, Shakira ofreció una velada inolvidable con emociones a flor de piel, en la que cantó temas como Te Felicito, TQG, Copa Vacía, Chantaje, Monotonía, Soltera, Última, y otras, así como sus éxitos de antaño incluidas Inevitable, Pies Descalzos, Antología, Día de enero, Ciega, sordomuda y muchas más, en un concierto de dos horas y media de duración.

Los momentos emotivos fueron la interpretación de Acróstico, con las voces de sus hijos, Milan y Sasha, en las pantallas gigantes que proyecto gráficos a lo largo del show, así como la canción Sombras nada más al lado de un quinteto de mariachi, que dedicó a su papá. Asimismo por sus intervenciones al expresar su cariño a México, ofrecer un mensaje a las mujeres al decir que “…cuando las mujeres caemos, nos levantamos más sabias, más fuertes y resilientes”, y resaltar que lo principal es tener amor propio. Reafirmando el mensaje con los 10 mandamientos de una ‘loba’, que va desde proteger a su manada hasta ser auténtica y defender tu libertad.

El público fue parte del concierto con brazaletes luminosos. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

El espectáculo hizo parte a los asistentes a través de un brazalete que cobró vida al iniciar el concierto y fue parte del despliegue de luces a lo largo del concierto, ya que con cada canción tomaba un color diferente o varios, desde rosa, lila, azul, rojo, verde y multicolor en la canción Waka Waka (Esto es África). La producción fue impresionante con espectaculares escenografías, luces en todo el estadio, fuegos artificiales, múltiples vestuarios y coreografías extraordinarias, comprobando que la música ayuda a sanar.

XM