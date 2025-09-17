Shakira se despide de México con un último concierto en el Estadio GNP

Tras más de una docena de presentaciones en México, Shakira ya se prepara para continuar con su gira “Las mujeres ya no lloran” en Estados Unidos.

La cantante, reconocida por éxitos como “Hips Don’t Lie”, arrancó esta etapa de conciertos el 12 de marzo en Monterrey, continuó en Guadalajara y cerrará en la Ciudad de México antes de emprender viaje al país vecino.

El último show en territorio mexicano será el jueves 18 de septiembre en el Estadio GNP de la capital, escenario donde Shakira ha impuesto el récord como la artista femenina con mayor número de presentaciones.

El recinto, ubicado entre avenida Churubusco y Viaducto Río de la Piedad, en la alcaldía Iztacalco y dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, cuenta con varias opciones de acceso. La más práctica es mediante la Línea 9 del Metro, bajando en las estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo.

Existen diferentes entradas dependiendo del lugar seleccionado. Si viajas en auto puedes ingresar en el estacionamiento general de la puerta 15 y en caso de haber comprado VIP puedes ingresar en la puerta 6 cerca del Metro Ciudad Deportiva. También hay estacionamiento por la puerta 7, 8, 9 y 15, del Palacio de los Deportes.

En medio de su ajetreada agenda, Shakira trabaja en la creación de nueva música. En las redes sociales la artista compartió imágenes del detrás de cámaras de su nuevo disco, que promete emocionar a sus fans.

Shakira compartió la noticia sobre su nuevo álbum en redes sociales, acompañada con la siguiente frase "Aquí cocinando, prepárense para nueva música". Este 18 de septiembre Shakira dice adiós a México y volará hacía Estados Unidos en busca de reencontrarse con los fans.

YC