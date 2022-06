Shakira y Piqué: La cantante habla con Carlos Vives de su separación con el futbolista

Shakira ha pasado días dolorosos y tristes tras poner fin a su relación de 10 años con el futbolista Gerard Piqué. Pocos son los verdaderos amigos con los que cuenta la colombiana para que pueda contar lo sucedido, uno de ellos es Carlos Vives, con quien tiene una amistad sincera y que con el paso de los años se fortalece cada vez más.

La intérprete de "Antología" confió en Carlos para contarle acerca de su ruptura con el español y confesó que desde tomaron la decisión de terminar se siente triste.

"Sí, definitivamente la siento triste y está triste".

Fue en el 2016 cuando los cantantes unieron su talento para cantar el exitoso tema de "La bicicleta", desde ese momento comenzaron una hermosa amistad, a pesar de que cada uno tiene caminos distintos en la industria de la música, siguen demostrando que se estiman.

Fue así que, Vives compartió con "Europa Press" que, en una conversación reciente con Shakira, la cantautora habló con él acerca de su separación con Piqué. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste", contó. Para Carlos, el estado emocional en el que se encuentra la cantante es normal, pues no podría ser de otra manera cuando la música y el futbolista construyeron una familia tan linda.

"Sí, definitivamente la siento triste y está triste", prosiguió. "Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa".

Además, el cantante de 60 años expresó que dudaba que la separación hubiera sido motivada por una infidelidad de Piqué, descartando la posibilidad, cuando se le preguntó, con un rotundo "no".

"No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", puntualizó.

La canción de Carlos Vives que compuso a Shakira

Pero lo que no acabará para Shakira, es la lealtad y admiración que comparte con Carlos Vives. Prueba de ello fue el lanzamiento de "La currambera", una canción que Vives compuso pensando en la originaria de Barranquilla. Pero este no fue el único detalle del cantautor, pues la composición fue todo un regalo de cumpleaños, al estrenarla el día de nacimiento de Shakira, el 2 de febrero del 2022, fecha en que la cantante colombiana cumplió 45 años.

La canción es un homenaje al talento y trayectoria de Shakira que, desde muy joven, luchó para abrirse camino en la música y hoy, ha traspasado las barreras del lenguaje pues se le conoce y escucha en todas partes del mundo. Fue así que, al recibir la sorpresa de Vives, Shakira no tuvo más que demostrar agradecimiento, y unas cuantas lagrimas que derramó conmovida al escuchar la letra y ver el videoclip donde niñas y mujeres colombianas bailan al ritmo de las caderas más famosas de Colombia.

"Te agradezco tanto, de verdad, no me merezco esto. Me emociona muchísimo", dijo la cantante.

