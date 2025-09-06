Estas son las mejores mezcalerías en Guadalajara, según calificaciones de Google

Guadalajara, cuna de la música mariachi y la birria, también se ha consolidado como un destino destacado para los amantes del mezcal. Esta bebida ancestral, originaria de Oaxaca, ha ganado popularidad en la Perla Tapatía, donde diversos bares y restaurantes ofrecen experiencias únicas para degustarla.

La calificación de los usuarios en plataformas como Google se ha convertido en un referente para quienes buscan los mejores lugares para disfrutar del mezcal en la ciudad.

A continuación, se presentan algunas de las mezcalerías mejor valoradas en Guadalajara, basadas en reseñas de usuarios:

Pare de Sufrir Mezcalería

En pleno centro de Guadalajara, este lugar se distingue por su ambiente animado y su extensa selección de mezcales. Los visitantes destacan la música en vivo y la calidad de sus bebidas, convirtiéndolo en un destino imprescindible para los amantes del mezcal, con altas calificaciones de los usuarios.

Ubicación: Calle Argentina 66, Col Americana, Americana, 44200 Guadalajara, Jal.

El Rey Mezcalería

Localizada en la colonia Ladrón de Guevara, El Rey Mezcalería ofrece un ambiente acogedor y una excelente selección musical. Los clientes resaltan la calidad de sus mezcales y la atención del personal, lo que la hace popular tanto entre locales como turistas.

Ubicación: Calle José María Morelos 1833a, Col Americana, Americana, 44600 Guadalajara, Jal.

Agüita Agavería

Ubicada en la zona de Chapultepec, Agüita Agavería es apreciada por su ambiente relajado y su variada oferta de mezcales artesanales. Los clientes destacan la calidad de las bebidas y la atmósfera acogedora, lo que la convierte en una excelente opción para disfrutar del mezcal en un entorno tranquilo.

Ubicación: Calle Marsella 167, Col Americana, Lafayette, 44150 Guadalajara, Jal.

Estas mezcalerías representan espacios destacados para explorar y disfrutar del mezcal en Guadalajara, reflejando calidad, autenticidad y experiencias memorables para quienes se acercan a esta bebida tradicional mexicana.

YC