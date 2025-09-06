Skims llega a México, la marca de Kim Kardashian abre su primera tienda en CDMX

Skims, la firma de ropa interior y lencería fundada por Kim Kardashian, inauguró su primera tienda oficial y permanente en México.

El nuevo establecimiento está ubicado en Artz Pedregal, un complejo de lujo en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México , y abrió sus puertas el pasado viernes 5 de septiembre.

Desde que se anunció su llegada al país, la expectativa ha sido alta, y esta apertura representa un hito para la marca, al ser el inicio de su vínculo con la comunidad latina y su expansión en este mercado.

Tanto Kim Kardashian, como Skims, celebraron por redes sociales la apertura de la nueva tienda en México, la cual se ha convertido en la primera sucursal de toda América Latina.

Skims tiene programado abrir pronto otras sucursales en el complejo comercial Antara Fashion Hall, también en la capital del país; y en Andares, en Zapopan Jalisco.

Diversos usuarios, fotógrafos e influencers, como Kevin Corona, publicaron en redes fotos y videos de la nueva tienda, así como de las celebridades y personajes que asistieron a la apertura.

¿Cómo es Skims?; la marca de Kim Kardashian

Skims es una firma estadounidense de ropa interior, prendas de estar y moldeadoras; fue fundada en 2019 por Kim Kardashian y el empresaio sueco, Jens Grede, y desde entonces, ha roto el mercado de moda para mujeres, por sus diseños únicos y favorecedores.

La marca se ha convertido en un fenómeno global gracias a su concepto que promueve la diversidad decuerpos y tonos de piel, a través del body positivity y la inclusión de productos que se sienten como una "segunda piel" en una gran variedad de tallas y colores aptos para todos.

Skims se caracteriza por impulsar la comodidad de la ropa y acentuar la figura sin sacrificar el estilo ni la moda.

En 2023, la compañía fue valorada en 4 mil millones de dólares, confirmando su potencia como marca y posicionándola como una de las más destacadas dentro de ese mercado.

También puedes leer: Protección Civil emite recomendaciones a asistentes a conciertos de Shakira

De acuerdo con la Escuela de Negocios de Harvard, parte del éxito de Skims se puede atribuir a Kim Kardashian, la conocida personalidad mediática, socialité, influencer y empresaria ; quien ha servido como directora creativa, modelo y musa de la marca, aportando su impacto cultural y sus seguidores; así como al CEO y cofundador, Jens Grede, y a su esposa, Emma Grede, la directora de Operaciones o COO, quienes tenían experiencia en la gestión de relaciones y creación de marcas de famosos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP