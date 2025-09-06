Las alcaldías de la Ciudad de México también se alistan para celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre.

Tras confirmarse la participación de La Arrolladora Banda Limón en el Zócalo, algunas demarcaciones ya han anunciado en redes sociales los grupos que animarán sus festejos en las plazas locales.

En Azcapotzalco, se presentará Banda Pequeños Musical a partir de las 20:00 horas, mientras que en Álvaro Obregón, el grupo Yaguarú será el encargado del espectáculo principal.

La alcaldía Benito Juárez anunció la presencia del Mariachi Gamamil; en Coyoacán se presentará Alberto Barros, cantante de salsa y cumbia; mientras que en Cuauhtémoc estará el cantante Julio Preciado.

En Iztapalapa se contará con la presencia de Rosy Arango y Diego Morán.

La Magdalena Contreras preparó una gran fiesta para toda la familia con la presentación de Los Nuevos Cadetes, dinastía Guerrero, Banda Ejecutiva, Socios del Ritmo y Plebes del Rancho . En Miguel Hidalgo, Yahir y María León pondrán el ambiente a partir de las 23:00 horas. También estará La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.

Milpa Alta anunció la presencia del Ballet Internacional Folklorico: Hueyitlatoani, Mariachi Oro Nacional, y desde Colombia el salsero David Zahan.

El cantante de música regional Isael Valdéz estará en la explanada de la alcaldía Tláhuac.

Por último, la alcaldía Xochimilco confirmó la presencia de la sensual y talentosa Mariana Seoane.

