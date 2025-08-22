Viernes, 22 de Agosto 2025

Entretenimiento |

Horóscopo Negro para HOY 22 de agosto; primera parte

Adéntrate en los francos augurios que el Horóscopo Negro tiene para cada signo del zodiaco

Por: El Informador

Tal vez el Horóscopo Negro peca de sincero, solo recuerda que ciertas verdades son espinas incómodas. ESPECIAL / IA

ARIES (21 marzo-20 abril).

Si lo tienes, cuídalo. Si lo perdiste, no lo persigas. Aries, no estás para agotarte, que lo que te hace bien no se te escape, y que tú no seas quien lo empuje por miedo. Esta vez, quédate donde hay luz. 

TAURO (21 abril-20 mayo).

Que nadie te empuje donde tú aún no quieres ir. Y sobre todo, que no seas tú quien se exija llegar a todo sin haber descansado lo suficiente. Ahora mismo, cuidarte es tu prioridad. Y lo demás… puede esperar. 

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Todo va a salir bien, Géminis. Porque esta vez no estás esperando a que el mundo cambie. Estás cambiando tú. 

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Después de tanta entrega, algo hermoso tiene que florecer. No necesitas ser perfecto para merecer lo bueno. Solo necesitas dejar de ponerte en último lugar. Lo que viene no es castigo, es recompensa. Y está más cerca de lo que crees. 

LEO (23 julio-22 agosto).

No eres una máquina, Leo. No viniste a esta vida para funcionar, viniste para brillar. Y aunque ahora estés cansado, aunque estés cuestionando muchas cosas, vas a volver a estar bien y sobre todo, a estar consciente.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Tú no estás aquí para sostenerlo todo mientras te caes por dentro. No más. Quiérete un poco más que al resto. Aunque sea por una vez. Y repítelo claro: si ya sé cómo va a terminar… no me quedo a verlo. 

Con información del Horóscopo Negro.

