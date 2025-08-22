El entretenimiento no se hace esperar y a partir de este viernes 22 de agosto y durante los siguientes días habrá diferentes eventos y espectáculos para todos los gustos. Además de que comienza el XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que tendrá diferentes sedes desde galas en el Teatro Degollado hasta concierto en los centros comerciales de la ciudad. Disfruta de los mejores eventos de Guadalajara, consulta la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

Kylie Minogue ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Kylie Minogue

Dentro de su gira Tensión Tour, la cantante australiana visita Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que promociona su álbum Tensión II secuela de su disco uno y conformado por 13 canciones, de las cuales nueve son inéditas. Disfruta de una velada llena de energía y música, en lo que promete ser un gran concierto. Esta gira es una de las más ambiciosas al visitar ciudades de Asia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa.

Auditorio Telmex.

24 de agosto, 20:00 hrs.

De $780 a $3,980. $4,380 VIP.

El Mariachi Internacional CHG, OFJ, Pandora y Flans darán un magno concierto en el Auditorio Telmex dentro del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. ESPECIAL/EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Mariachi Internacional CHG, OFJ, Pandora y Flans

En el marco del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se realizará del 27 de agosto al 7 de septiembre en Jalisco, se ofrecerá un concierto magno con la participación de Pandora & Flans, el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras y un ensamble de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Disfruta de un concierto sinfónico, que fusiona el pop con el mariachi y arreglos musicales sinfónicos de primer nivel.

Auditorio Telmex.

27 de agosto, 21:00 hrs.

De $750 a $2,700. $3,200 VIP.

Grupo Bryndis y Liberación se presentarán en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Grupo Bryndis y Liberación

Las agrupaciones de música grupera romántica de los noventas ofrecerán un concierto único en el marco de su gira Amor es amor. Por primera vez en un mismo escenario se presentarán Grupo Bryndis y Liberación, en una noche de música dedicada al amor, la nostalgia y recuerdos inolvidables. Disfruta de una velada en la que corearás canciones como Enamorado de un fantasma, Vas a sufrir, Ese loco soy yo, Te Esperaré, entre otras.

Auditorio Telmex.

22 de agosto, 21:00 hrs.

De $900 a $1,850.

Allison dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/THE LEVEL SESSION.

Allison

La banda de rock alternativo se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que Erik, Fear, Alfie y Diego harán vibrar a sus seguidores con sus grandes temas de desamor, energía y nostalgia. Una noche para sentir la emoción del rock alternativo en una velada inolvidable.

Teatro Diana.

23 de agosto, 21:00 hrs.

De $450 a $1,280.

Los Tucanes de Tijuana se presentarán en el Auditorio Telmex. ESPECIAL.

Los Tucanes de Tijuana

El grupo de música regional mexicana se presentará en la Perla Tapatía como parte de su gira por el país Tucanes Time, para dar un concierto en el que interpretará sus canciones más emblemáticas a lo largo de más de 30 años de trayectoria como El Tucanazo, La Chona, Vivir de noche, entre otras. Como invitado especial estará Tapy Quintero.

Auditorio Telmex.

23 de agosto, 21:00 hrs.

De $400 a $2,600. $3,400 VIP.

Los Pericos brindarán un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/GABRIELA MUÑOZ.

Los Pericos

Los pioneros del ska y el reggae latinoamericano llegan al escenario tapatío para brindar un espectáculo cargado de grandes éxitos como Runaway, El ritual de la banana o Pámpanos Verdes, mezclando su característico sonido con la energía eléctrica que ha consolidado su carrera en la música durante más de tres décadas. Goza de una noche de metales, guitarras, letras y baile con música que fusiona ska británico, reggae jamaquino y un toque de esencia argentina.

Teatro Diana.

24 de agosto, 20:00 hrs.

De $400 a $1,200.

Otros Eventos

El escenario del Teatro Galerías recibirá diferentes espectáculos y conciertos para el esparcimiento de los tapatíos. ESPECIAL/TEATRO GALERÍAS.

Kabrones (Ex Mago De Oz)

Teatro Galerías. 22 de agosto, 21:00 hrs. $700, $900 y $1,300.

Perdidas Empoderadas

Con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kary Torres. Teatro Galerías. 23 de agosto, 21:00 hrs. $250, $450, $600 y $800.

XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Diferentes Sedes. Del 27 de agosto al 7 de septiembre.

Emilia

Auditorio Telmex. 28 de agosto, 21:00 hrs. De $680 a $2,300.

XM