El pasado martes, la Mandataria de México, Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, iniciativa que fue anunciada por la institución estadounidense para fortalecer la colaboración bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa del día de ayer, Sheinbaum afirmó que desde el sexenio pasado se pusieron límites a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), los cuales continúan bajo su administración.

La Mandataria señaló que las operaciones relacionadas con la seguridad del país son un asunto que solamente corresponde a las instituciones mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales . Frente a este contexto, ¿cuáles han sido los principales problemas? Aquí te damos el recuento.

Las mayores polémicas que ha tenido la DEA con el Gobierno de México

2020

15 de octubre. Detiene la DEA en Los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

2021

15 de enero. López Obrador acusó a la DEA de fabricarle delitos al general en retiro.

2022

18 de noviembre. El periódico The New York Times afirmó que López Obrador amenazó con expulsar a agentes de la DEA en México si no se retiraban los cargos en contra del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, que se hallaba detenido en Estados Unidos.

2023

14 de marzo. Al cuestionar "¿cómo confiar en la DEA?", López Obrador señaló que la DEA debía una explicación a México por su colaboración con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en EU por vínculos con el narcotráfico.

18 de abril. López Obrador acusó que su gobierno era víctima de espionaje del Pentágono y otras agencias de EU, como la DEA, por lo que anunció que su gobierno cuidaría la información que consideraba de seguridad nacional.

28 de julio. López Obrador cuestionó a la DEA, luego de que afirmó que dos grandes cárteles mexicanos operan en 100 países. "¿Qué pruebas tienen?", dijo.

17 de septiembre. El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó como "una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo" la actividad de la DEA que se involucró, sin informar a su gobierno, en el espionaje al Cártel de Sinaloa en México.

2024

13 de mayo. "Es un refrito", calificó López Obrador el informe de la DEA sobre la presencia del Cártel de Sinaloa y del CNG en EU.

2025

18 de agosto. Diferendo por la participación de México en el Proyecto Portero de la DEA contra los "guardianes" de los cárteles.

