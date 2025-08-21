Emily en París, temporada 5: Elenco, fecha de estreno y más de la 'mudanza a Italia'

Netflix confirmó que la quinta temporada de Emily en París se estrenará el 18 de diciembre de 2025; Lily Collins regresa como Emily Cooper en una nueva etapa de su vida marcada por cambios profesionales y personales, esta vez con escenario en Italia. La entrega contará con diez episodios que estarán disponibles desde su lanzamiento.

La historia llevará a Emily a trasladarse de París a Venecia y Roma, donde asumirá la dirección de la oficina de Agence Grateau en la capital italiana. Este movimiento surge tras un error laboral que desata conflictos tanto en su carrera como en su vida sentimental.

Aunque gran parte de la acción se centra en Italia, París no desaparece del relato, ya que la trama conserva vínculos con la ciudad que vio crecer a la protagonista.

El reparto principal regresa casi en su totalidad: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello.

A este equipo se suman nuevos personajes interpretados por Minnie Driver, Bryan Greenberg, Michèle Laroque, Thalia Besson, Paul Forman y Arnaud Binard. La ausencia más notoria será la de Camille Razat, quien no retomará su papel de Camille en esta temporada.

La quinta entrega promete un cóctel de drama, romance, moda y autodescubrimiento, con Emily enfrentando decisiones que pondrán a prueba sus relaciones y su futuro profesional. Entre los retos, también habrá momentos de reflexión que la llevarán a replantearse prioridades y a abrirse a nuevas oportunidades.

Con el estreno previsto para diciembre, la serie busca mantener el atractivo europeo que la ha convertido en un fenómeno mundial.

YC