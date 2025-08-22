Horóscopo Negro para HOY 22 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Por tu parte, dejarás de entrar en discusiones absurdas. Ya no estás para enfrentamientos. La gente que te ha hecho daño ya no te enfada. Te da igual. Y esa indiferencia será tu nueva forma de protegerte. Nada de malos rollos. Nada de juegos sucios. Nada de energía desperdiciada. Solo paz. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Y cuídate, Escorpio. El cuerpo también habla, y el tuyo grita por la tensión que llevas en los hombros, en las cervicales, en esa cabeza que no para ni cuando duermes. Respira, suelta, bájale el volumen al ruido interno. Porque cuando no hay salida por dentro, no habrá avance fuera. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Si la puerta se abre sola… mírala. Escucha. Siente. Y luego decide si quieres entrar o cerrarla de nuevo. Pero no te engañes: una parte de ti llevaba tiempo deseando esto. La diferencia es que ahora la vida te lo está poniendo delante. Y el paso ya no lo das tú: simplemente, te llega. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).A separar lo que te hace bien de lo que solo te hace daño. Y, sobre todo, no te aferres a lo que te da felicidad momentánea si sabes que a largo plazo solo te vacía. Menos control, más instinto. Y sobre todo, menos castigo y más amor propio. Porque no puedes seguir intentando mantener firme lo que ya se rompióACUARIO (22 enero-19 febrero).Las cosas se dan. Las personas correctas se acercan. Lo que antes se resistía, empieza a desbloquearse. No lo cambies. No vuelvas atrás. No te sabotees ahora que por fin estás caminando hacia algo que sí vibra contigo. Sigue así, Acuario. Lo nuevo viene en camino. Y lo que se acerca, viene con fuerza.PISCIS (20 febrero-20 marzo).No respondas a todo. No expliques lo que no hace falta explicar. No intentes convencer a quien no quiere entenderte. Tu energía no está para gastarla en batallas perdidas. Estás para avanzar. Para construir. Para sentirte bien con lo que estás creando. Pececito, lo que viene es grande si tú decides dar el paso. Confía. No te escondas. No te limites. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO