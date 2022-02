“Sex and the city”: Estrenarán documental de “And just like that”, ¡entérate cuándo!

A fines de los 90, “Sex and the city”, arrasó en la televisión con su honesta e hilarante perspectiva del amor, las relaciones... y el sexo, ganando miles de fans alrededor del mundo. Y a más de 20 años después, HBO Max alista un exclusivo y cautivador documental llamado “And just like that…”, el cual estará disponible este 3 de febrero, que además coincide con la emisión del último capítulo de la primera temporada del reboot de la serie.

INSTAGRAM/@justlikethatmax

Este documental ofrece una mirada única detrás de escena sobre el rodaje de la serie “And just like that” como un homenaje que celebra el regreso de “Carrie”, “Charlotte” y “Miranda” mientras siguen navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York.

El documental cuenta con las entrevistas de nuevos miembros en el reparto y las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además del equipo de guionistas, diseñadores de vestuario y productores, muchos de los cuales volvieron a ocupar sus puestos anteriores en esta nueva entrega.

Esta producción también contiene las entrevistas destacadas de: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury y Michael Patrick King, así como los diseñadores de vestuario, Molly Rogers y Danny Santiago.

AF