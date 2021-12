Chris Noth: Así reaccionaron Sarah Jessica Parker y elenco de Sex and the City a las acusaciones de abuso sexual contra el actor

Tras días de silencio por parte de la producción y el elenco de And Just Like That respecto a las acusaciones de agresión y abuso sexual a diferentes mujeres por parte de Chris Noth (Mr. Big) finalmente han sido las protagonistas de la serie: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis las primeras en emitir su postura, expresando todo su apoyo a las víctimas, a quienes felicitan por haber revelado los hechos.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”

El mensaje fue compartido en las cuentas de Instagram de Sarah, Cynthia y Kristin. INSTAGRAM/@SARAHJESSICAPARKER

La vida de Chris Noth ha dado un giro de 360 grados en las últimas semanas con las dos acusaciones de abuso sexual en su contra, a la que se le ha sumado una nueva denuncia, según ha informado el portal The Daily Beast por lo que ahora son tres mujeres las que habrían sido agredidas por el actor en 2004, 2010 y 2015 respectivamente.

Christ Noth y Sarah Jessica Parker. INSTAGRAM/@CRISNOTHOFFICIAL

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", afirmaba Noth en un comunicado."Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. 'No' siempre significa 'no', y esa es una línea que no crucé".

De acuerdo a Hollywood Reporter (el medio que publicó las primeras dos denuncia) una de las mujeres tenía 22 años cuando fue atacada sexualmente por Chris. A pesar de no haber informado a las autoridades, el centro de atención a víctimas sexuales de la Universidad de California, UCLA Rape Crisis Center confirmó haber atendido a la víctima en 2006.

Por su parte, la agencia de talentos que lo representaba desde hacía unos meses dio por terminada su relación con el actor de 67 años incluso desde antes de que se presentará la tercera denuncia, mientras que Peloton, una marca indoor cycling que lo había contratado para hacer una parodia de su muerte en la serie, que se había vuelto viral, ha eliminado el anuncio publicitario y todas las publicaciones relacionadas con Noth en sus redes sociales.

Con el regreso de Carrie Bradshaw y sus amigas en And Just Like That, el reboot de Sex and the City, los fanáticos de la serie vieron un nuevo cierre para el personaje de Mr. Big interpretado por Chris Noth, quien fallece en el primer episodio dedicándole a Carrie sus últimas palabras.

CP