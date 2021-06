Sergio Mayer sabía que Hoffman y su hija denunciaron a Héctor Parra

Luego de que el abogado de Héctor Parra asegurara que no había una denuncia formal en contra de su cliente y por lo tanto la detención de este era incorrecta, Sergio Mayer aseguró que él mismo acompañó a Ginny Hoffman y su hija Alexa a levantar la acusación por abuso sexual en contra del actor a finales del 2020.

Fue en agosto del año pasado cuando la joven habló para una revista, confesando que antes de cumplir 12 años y de que sus padres se divorciaran, su papá tenía comportamientos extraños con ella.

"No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales", señaló Alexa.

Parra negó las acusaciones diciendo que eran parte de un plan de Hoffman para que él no pudiera ver a su hija tras el divorcio, además junto a su abogado negó que existiera una denuncia al respecto. Este martes, 10 meses después, fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México y Mayer habló al respecto en "Ventaneando".

"Yo les pedí que hiciéramos esto de manera correcta, que se presentaran ante la Fiscalía y esperáramos, incluso Héctor hizo declaraciones donde desestimaba y decía que su hija estaba loca, lo cual me parece grave, porque ya de por sí es fuerte que una víctima de abuso sexual por parte de su padre ponga una denuncia y que además se le critique, es todavía doble porque se le revictimiza", dijo Mayer a "Ventaneando".

El también actor de "Defendiendo al Cavernícola" contó que Alexa fue sometida a diversas pruebas de la Fiscalía luego de hacer la denuncia y que este martes, tras la detención, tanto ella como su madre tienen sentimientos encontrados, de ver que se puede hacer justicia, ya que en un principio sintieron que sus palabras estaban siendo desestimadas tanto por el público, como por las autoridades.

"Les costó mucho trabajo que esto se hiciera justicia, de repente me hablaba Alexa y me decía que estaba preocupada porque habían desestimado el examen psicológico, porque estaban manipulando la información y todo este tipo de cosas que pasan y que son muy lamentables, hay que cambiar los protocolos ahí en la procuraduría, pero a fin de cuentas creo que lo importante es que se vea que si hay reacción, que la autoridad está tomando cartas en el asunto y que tenemos que acabar con este tipo de actos".

Este miércoles la joven, quien ya es mayor de edad, y sus abogados ofrecerán una conferencia de prensa para dar más detalles y también se llevará a cabo la audiencia para determinar si Parra tiene que seguir el debido proceso legal en calidad de detenido o en libertad.

"Tendrá que ser la justicia, las leyes las que determinen. Si él está detenido ahorita fue porque encontraron elementos suficientes", señaló Mayer.

MB