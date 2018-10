Sergio Arau ama la revolución

Con un espíritu contestatario y a la vez propositivo, Sergio Arau retoma las riendas de la música acompañado por los Heavy Mex para dar impulso a su carrera y a la vez subir el volumen de la justicia social con los temas que contiene su más reciente material discográfico: “Rudo”. De esta placa se desprende el sencillo “No me olvides”, un tema basado en sus vivencias durante los sucesos del 2 de octubre de 1968.

“‘No me olvides’ se presentó justo el 2 de octubre pasado, es una canción que me debía yo desde hace mucho. Cuando entré en 1968 a la Prepa 4 allá en el DF, de la UNAM; yo era súper bien portado, creía que el mundo era feliz y de repente me zarandeó el movimiento estudiantil.Al principio no entendía lo que pasaba entre asambleas, elección de líderes… Y te vas enterando de esos temas poco a poco hasta que llegan los granaderos junto al Ejército y te sacan a golpes… fue directo el mensaje. Eso me motivó entrar al movimiento, sólo era un chamaco, pero estuve en brigadas de apoyo nada más”, compartió Arau sobre su vivencia en aquella época.

La canción que abandera el disco fue grabada hace año y medio, en ese entonces Arau no se imaginaba lo que sucedería en las elecciones del 2018, con la gente volcada en las urnas, “a lo mejor la Revolución toma sentido y deja de ser sólo el nombre de una Avenida, siento que estamos viviendo un momento histórico por el hecho de que están sucediendo cosas que antes no se veían, con gente pendiente de lo que pasa en su país”.

Con estos temas políticos Arau se inspira en crear “No me olvides”, y en general en el disco “Rudo”, además esto se refleja en videos como “Quiero ser presidente”. “Siento que en general la música tendría que ser más crítica, hablar de lo que estamos viviendo, como este disco que aborda una relación personal (entre las ausencias y las presencias) y al mismo tiempo recuerda a los 43, es un juego poético, que al final terminamos gritando ‘¡se siente, se siente, tu ausencia está presente!’ Como si fuera una manifestación”.

Su media naranja musical

A nivel musical Sergio Arau ha conectado de forma natural con los Heavy Mex, “es feeling, le hago mucho caso a la intuición, yo no hago análisis… esta fue una coincidencia: En Los Ángeles me encuentro a este grupo de Metal y me cuentan que son originarios del DF y que se fueron hace 12 años para allá (Los Ángeles), entonces me invitaron a verlos tocar y definitivamente me latió. Hicimos dos canciones y decidimos tocar juntos desde hace tres años”.

La evolución del Sergio Arau de los años noventa con Botellita de Jerez al actual “es más pesado”, comenta. “Esto es más punk, hard rock, a ratos es Metal, y todos esos elementos le dan un toque más actual a la música que hacemos”.

Más proyectos

Sergio Arau tiene mucho trabajo en puerta, ya prepara un disco para lanzarse el próximo año. “Estoy armando las canciones del siguiente disco, no tengo fecha de lanzamiento, por ahora estamos trabajando en los videos de ‘Rudo’ que se irán presentando poco a poco, como el oficial de ‘Flor de asfalto’, que es la primera canción del disco. Sigo con lo de Rock en tu idioma sinfónico, pero no sé cuándo volvamos a Guadalajara”.

Al mismo tiempo está en negociaciones para filmar la serie “Un día sin mexicanos”, homónima de la película que dirigió en 2004 y que causó revuelo por la forma en que abordó el tema de la migración.

Cada capítulo sucede en diferentes ciudades de Estados Unidos, en diferentes lugares, por lo que la realizaremos con más calma, porque en lugar de hacer una hora y media de película tienes 10 horas para contar muchas más historias. Además, ha cambiado mucho más la situación de los migrantes, antes era una cosa muy general, que dio pie a hablar del tema de la migración y hoy es un referente popular (la película), y ahorita gracias a Trump nos da material todos los días y da fácilmente para hacer la serie. Queremos empezar a filmar a principios de 2019, yo no la dirigiría, tal vez algunos capítulos, la idea es que sean varios directores”, finaliza.