“Señorita 89”, desmitificando el imperio de la belleza

Latinoamérica tiene todo un arraigo sociocultural y hegemónico sobre los concursos de belleza, y este fenómeno será retratado a través de la serie “Señorita 89”, proyecto desarrollado por los creadores de “La jauría”, emisión que se puede ver actualmente en Amazon Prime.

Ahora, este thriller dramático ambientado en el glamour del México de finales de la década de los 80, se verá próximamente en México, Brasil y España, así como el resto de América Latina por la plataforma Starzplay, mientras que para Estados Unidos y Puerto Rico se verá a través de Pantaya.

Ayer lunes se realizó una charla virtual con los directores y elenco de la serie, Lucía Puenzo, una de las directoras, fue la encargada de moderar la conversación donde la prensa solo fue espectadora, pues no hubo espacio para preguntas. Acaba de comenzar la tercera semana de rodaje y quedan pendientes 10 semanas más. Recordó la cineasta, que serán ocho episodios en total y en el guion, además de participar ella, también forman parte María Renée Prudencio y Tatiana Mereñuk.

En la dirección, además de Lucía, también destacan Nicolás Puenzo, Silvia Quer y Jimena Montemayor, mientras que los productores ejecutivos son los reconocidos Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín; las compañías productoras son Fábula, Freemantle, Pantaya y Starzplay.

Evidencian el patriarcado

Ilse Salas, Ximena Romo, Bárbara López, Leidi Gutiérrez, Coty Camacho y Natasha Dupeyrón, son las seis protagonistas de esta historia, donde también tienen participaciones importantes Juan Manuel Bernal, Edwarda Gurrola, Marcelo Alonso, Ianis Guerrero y Luis Ernesto Franco, entre otros actores.

Salas interpreta a “Concepción”, la mujer que dirige el concurso de belleza “Miss México” a finales de los años 80. “Me gusta mucho que sea una mujer líder, porque serlo no te exime de tener un poder patriarcal. Entonces, eso se vuelve todavía más complejo. Además, estamos hablando de los 80, una época que es muy cercana, por lo tanto quiere decir que mi generación sí crecimos con todos estos condicionamientos sociales y todas las cosas que verán ahí, que nos las dieron a mamar y que hasta ahorita nos las estamos cuestionando y nos estamos enojando. Entonces, es muy fuerte y muy confrontativo abordar temas que normalizamos durante décadas, y diría que durante cientos de años”, dijo la actriz.

En la trama, Leidi será “Miss Tijuana”, Bárbara será “Miss Guerrero”, Natasha será “Miss Yucatán”, Coty será “Miss Oaxaca” y Ximena será “Miss Cultura”, quien guía a las aspirantes a la corona.

“Gracias por regalarme este personaje tan increíble, y a mis compañeras, gracias por ser amorosas, amo estar rodeada de muchas mujeres, eso me pone muy feliz, justo contando una historia que crítica al patriarcado y al sistema que tenemos”, expresó Natasha.

Bárbara también resaltó la oportunidad de pertenecer a este proyecto, “luché mucho por este personaje, una vez que me quedé con él, me sentí muy suertuda, luego tuve un accidente y casi pensé que no podría hacer este proyecto, pero lo logramos”.

Lucía puntualizó que cuando desarrollaron esta historia, buscaron no victimizar a las “miss”, “aunque estuvieran en un mundo atroz donde muchas veces eran productos para el consumo de los hombres”.

SINOPSIS

“Señorita 89” es un thriller ambientado en los 80 donde “Concepción” (Ilse Salas), la matriarca del concurso de belleza más importante del país, quien, junto a un equipo de expertos maquilladores, entrenadores y hasta cirujanos, recibe en su finca “La Encantada” a las 32 finalistas. Allí vivirán tres meses de duro entrenamiento hasta llegar al certamen de “Miss México”.

Lo cierto es que debajo de las apariencias, la ropa y el maquillaje se encuentra un mundo oscuro en donde al final las concursantes competirán no solo por llevarse la corona, sino que también, por salir con vida del certamen.

JL