Selena Gomez y su felicidad al dejar Instagram

La felicidad y buena vida que los famosos comparten en redes sociales no siempre es real, eso lo ha comprobado la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez, quien ha declarado recientemente que es más feliz desde que dejó Instagram.

"Llegó ese momento en el que no quise publicar nada en redes sociales porque me di cuenta que no podía compartir ni decir nada", expresó Gomez a la revista In Style.

La cantante, que cuenta con 287 millones de seguidores en dicha red social, comentó que sufre de depresión y ansiedad por el uso nocivo de esta plataforma, por eso considera que el haber tomado la decisión de alejarse de ella es una de las mejores que ha tomado en su vida.

"Llegó un punto en el que Instagram se convirtió en todo mi mundo, y eso era muy peligroso. Tomarme un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión que jamás he podido tomar por mi salud mental".

Pero esto no quiere decir que Selena cerró su cuenta en Instagram, sino que simplemente ha decidido no enfocarse tanto a ella y no ser la única que la administra.

"Creé un sistema en el que todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio y las comparaciones innecesarias desaparecieron una vez que dejé mi teléfono. Habrá momentos en que ese sentimiento extraño volverá, pero ahora tengo una relación mucho mejor conmigo mismo", expresó Selena Gomez.

Selena no sólo brinda su testimonio sobre la importancia de la salud mental, sino que puso manos a la obra con acciones como su podcast Wondermind, donde habla del tema con invitados y expertos en el tema.

Gomez, quien también ha sido diagnosticada con trastorno bipolar hace tres años, también ha pedido que las escuelas se impartan pláticas sobre salud mental, sobre la cual considera pesa prejuicios y falta de información.

"Quiero que cambien tantas cosas en ese ámbito, y quería que la gente de todas las edades entienda que la mente no es sencilla", expresó en 2020 en una entrevista para People.

JM