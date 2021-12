Selena Gómez estrenará serie en español por Univisión

Selena Gómez producirá su primera serie en español con "Mi vecino, el Cartel" (The cartel among us), junto a su compañía July Moon Productions y Blackfi, y estará disponible en la plataforma de Streaming de Video On Demand de Univisión el próximo año.

Este martes la cadena Univisión dio a conocer una sociedad con la cantante y productora ejecutiva. La serie documental sobre crímenes reales cuenta la historia de un asesinato ocurrido en Texas, el de Juan Jesús Guerrero Chapa, un ex abogado del narco e informante del gobierno estadounidense, que dio paso a una investigación internacional que duró varios años.

TWITTER/@SELENAT0RSARMY

La serie estará disponible exclusivamente en la nueva plataforma streaming que será lanzada en 2022 por Univisión. Luego del reciente anuncio de un acuerdo con Eugenio Derbez, Univisión dio a conocer a través de un comunicado que continúa con su cometido de ofrecer el mejor contenido original producido en español con los creadores más destacados de la actualidad. "A medida que construimos la más grande plataforma de streaming en español en el mundo, una de nuestras prioridades es traer voces diversas e invertir en narradoras latinas", dijo Rodrigo Mazón, Vicepresidente Ejecutivo y Manager de Video On Demand en Univisión.

"Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Selena Gomez a nuestra lista de creadores aclamados que nos ayudarán a crear lo mejor contenido original en idioma y en cultura".

En el mismo comunicado, la creativa dio las siguientes palabras. "Como una fanática de las historias de crimen, me cautivó inmediatamente cuando escuche la historia que rodeó el asesinato de Juan Guerrero Chapa. No sólo porque ocurrió cerca de mi casa en Texas, sino porque fue una historia muy diferente a todo lo que había escuchado".

Constará de tres partes en las que se mostrará cómo este asesinato descubrió los tentáculos de los cárteles en Estados Unidos. En 2022, Univisión lanzará su Servicio de Transmisión Global Unificado, que incluye una suscripción premium, entre otras ofertas a las que el público podrá acceder.

AF