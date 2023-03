Selena Gómez defiende a Hailey Bieber ante mensajes de odio

La modelo y actual esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, se ha visto envuelta en la polémica en las últimas semanas, tras supuestamente haber publicado unos videos en donde se burlaba indirectamente de Selena Gómez, ex novia de su pareja.

El odio contra Hailey Bieber, quien debido a la polémica ha perdido miles de seguidores en poco tiempo, ha escalado tanto al punto de haber recibido varias amenazas de muerte en redes sociales.

Este viernes, la misma Selena Gómez ha publicado una historia de Instagram en donde revela que Hailey la contactó para decirle que ha recibido amenazas y comentarios de odio, por lo que le ha pedido que intervenga. La intérprete de "Loose You To Love Me" pidió a sus seguidores que paren el bullying, y recalcó que ella siempre ha abogado por la amabilidad.

Por su parte, Hailey Bieber publicó otra historia donde agradece a Selena Gómez por haber intervenido.

En medio de la polémica en la que se ha envuelto Hailey Bieber, Selena Gómez ha pedido a sus seguidores que pare el odio. YOUTUBE

Hailey (antes Baldwin) y Justin Bieber contrajeron nupcias en 2018, tan solo dos meses después de que el canadiense pusiera fin a su relación intermitente con Selena Gómez. Desde entonces, la modelo ha recibido infinidad de críticas y comentarios de odio, incluso acusándola de estar obsesionada con Selena Gómez y copiar su imagen, personalidad y proyectos.

Esta no es la primera vez que Selena Gómez sale a defender a la esposa de su ex pareja; anteriormente, ha pedido a sus seguidores que sean amables con todas las personas; sin embargo, es la primera vez que pide explícitamente que pare el odio contra Hailey Bieber.

MR