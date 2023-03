Selena Gómez le dedica unas palabras a su donante de riñón, Francia Raisa

Selena Gómez y Francia Raisa habrían dejado atrás su conflicto. La cantante le envió un mensaje a su amiga, quien le salvó la vida con un trasplante de riñón en 2017 tras sufrir lupus. Esto ocurre después de que se generara una controversia por unas declaraciones de Selena en las que parecía menospreciar a Francia.

Francia Raisa le donó un riñón a Selena Gómez en 2017. AFP/ Alberto E. Rodríguez

En una entrevista para "Dear", la famosa reiteró su agradecimiento a Raisa por donar desinteresadamente su órgano cuando lo necesitó.

La intérprete de "Love You Like a Love Song" recordó que tras enterarse que necesitaba la cirugía, su amiga le dijo que definitivamente se haría la prueba para saber si era candidata.

"Dentro de tres días, fue a (hacerse la prueba) y era compatible. Sé que tuve tanta, tanta suerte", comentó.

Continuó diciendo: "Nunca, nunca, estaré más en deuda con una persona que con Francia. La idea de que alguien ni siquiera dudara en ser donante era increíblemente abrumadora".

Si bien ahora parece que hicieron las pases, en realidad, el "conflicto" se desató hace unos meses cuando Selena dijo en una entrevista con "Rolling Stone" que Taylor Swift era su única amiga en la industria y la había poyado con su salud mental.

Esto habría incomodado a Raisa, quien reaccionó a una publicación de la revista en Instagram en la que se mostraban las palabras citadas de Gómez. Francia comentó "interesante" y posteriormente lo borró.

Aunque ninguna de las dos aclaró específicamente la situación, unos días después Selena rompió el silencio y comentó en un clip en TikTok: "Lo siento, no mencioné a todas las personas que conozco".

La respuesta generó cientos de críticas en redes en contra de la famosa a quien tacharon de injusta, mientras que otros argumentaron que en realidad el comentario fue sacado de contexto.

"Sinceramente, siento que todo esto fue sacado de proporción y Selena se refería a la industria de la música de la que Francia no forma parte", dijo un seguidor, de acuerdo con "Pagesix".

"¡Francia le salvó la vida! ¡Al menos debería haberla reconocido en el documental!", opinó otro.

Selena lanzó "My Mind and Me", un documental en el que habló sobre sus batallas internas y enfermedades. "PageSix" informó que fanáticos notaron que Raisa dejó de seguir a la actriz en sus redes después de que no la nombró en el proyecto.

Con información de SUN.

MR