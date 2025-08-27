Acuerdan INE y comisión temas para elaborar reforma electoral

Las consejerías del INE se reunieron con Pablo Gómez, quien preside la comisión presidencial para la elaboración de la reforma electoral, en la que acordaron hacer un listado de temas técnicos que se deben considerar.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que se hará un listado de temas técnicos que el Instituto pondrá sobre la mesa para la redacción de la reforma.

“A partir de allí se derivan grupos o mesas de trabajo que son altamente especializadas para aportar estos temas y que quede en el haber de la comisión”, sostuvo en un breve mensaje a la ciudadanía.

Al término de la reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), Pablo Gómez, afirmó que habrá un contacto permanente con el INE, especialmente para tratar temas técnicos como los controles de la autoridad electoral, fiscalización, entre otros.

“Pienso que va a ser muy productivo este intercambio de puntos de vista, más bien, que ellos nos den a conocer su experiencia y la experiencia que tiene acumulado el servicio profesional electoral”, apuntó.

Sin embargo, aclaró que aún no están en el punto de redacción de la iniciativa, sino en la crítica del sistema electoral actual, para identificar los elementos que se deben cambiar.

Añadió que, hasta el momento, no se tiene programadas otras reuniones con otros órganos del Estado, pero sí están planeando las audiencias públicas con gente que desee participar.

“Se van a realizar aquí, en la Secretaría de Gobernación. Vamos a abrir las inscripciones de la gente que quiera en un nuevo portal que estamos terminando de construir”, dijo.

Pablo Gómez señaló que se debe dar un “salto definitivo” para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales, pues hasta ahora han estado conformados por partidos políticos.

Al encuentro acudieron la presidenta Guadalupe Taddei, y siete consejerías: Claudia Zavala, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Arturo Castillo, Jorge Montaño, Martín Faz y Uuc-kib Espadas.

También estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, así como sus integrantes: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar.

El Universal

¿Qué temas abordó el INE en la reunión?

• Organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales.

• Tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales.

• El diseño de la educación cívica; la especialización técnica y operativa del personal.

• El uso de nuevas tecnologías.

• Fiscalización.

• Transparencia.

• El modelo de comunicación política.

CT