Sebastián Rulli doma a "El dragón"

Los retos cada vez son más complejos para Sebastián Rulli y aunque en su trayectoria actoral no han faltado los dramas y el romance, dar vida a la enigmática vida de “El dragón” ha sido un desafío soñado, que de paso lo ha llevado al límite de sus capacidades histriónicas.

La producción impulsada por Televisa ha tenido buena respuesta desde su estreno en plataformas digitales, sin embargo, el estreno de esta serie en el horario estelar nocturno de El Canal de las Estrellas (hoy, 21:30 horas), emociona a Sebastián al considerar que historias como “El dragón” marcará una nueva pauta en las pantallas nacionales.

“Es algo nuevo, mucho más difícil de realizar, es una historia que nos llevó a Japón, España, Estados Unidos y México, y con un tema muy controversial al que la gente estaba acostumbrada a verlo pero como si fuera apología del delito, y ahora estos personajes no están llevando eso ni a las pantallas ni a las familias ni a las nuevas generaciones”.

Sebastián recuerda que la expectativa al conocer el proyecto basado en el texto original de Arturo Pérez-Reverte era bastante buena confiando en su éxito, aunque no contempló lo que verdaderamente implicaría dar vida al misterioso “Miguel Garza: El dragón”, un hombre golpeado por la vida, y que al ver a su familia en riesgo, decide regresar a sus orígenes convertido en imponente justiciero.

“Es un gran reto para mí, porque todos los personajes que me han dado a conocer en los melodramas que he interpretado han sido muy sensibles, sufridos, que siempre han tenido problemas de amor, y ahora ‘Miguel Garza’ es alguien que ha sufrido desde niño y se ha vuelto un témpano, una persona hermética, cerrada, entrenada en el Lejano Oriente, difícilmente puedes entender y ver qué es lo que está pasando dentro de él”.

El actor que ha liderado proyectos como “Teresa” y “Lo que la vida me robó”, comparte que previo al primer día de rodaje, tuvo que someterse a tres meses de entrenamiento profesional en aikido, disciplina marcial que es elemental en la vida y realismo de “El dragón”.

Va por más proyectos

Aunque la contingencia por el COVID-19 le implicó suspender los ensayos de un nuevo proyecto teatral, Sebastián Rulli confía en que la totalidad de la industria del entretenimiento y la cultura pueda reactivarse pronto. Por ahora, el actor se mantiene trabajando en emprendimiento personal con el lanzamiento de su línea de proteínas, por ejemplo.

“2020 nos ha marcado en la vida a todos, nos hizo parar sea lo que sea, muy duro. Me tocó parar una obra de teatro que ensayábamos con la idea de hacer gira por Estados Unidos, no sé en qué momento se reactive (…) también lancé mis proteínas, un negocio empresarial alterno que siempre me ha llamado la atención y es parte de mi vida con el ejercicio y cuidado de la salud”.

Además de aprovechar la oportunidad de estar más tiempo en casa y en familia, Rulli se dice sorprendido de las reacciones que sus videos tienen en plataformas como Instagram y particularmente en TikTok, en las que se ha convertido en una de las personalidades en tener más de 10 millones de seguidores.

SABER MÁS

Agéndalo

El estreno a través de la señal de Televisa hoy miércoles en punto de las 21:30 horas, por el Canal de Las Estrellas

