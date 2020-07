Alejandro Speitzer, de inocente "Marcelino" a oscuro seductor

Al parecer a la cuarentena le vino bien un momento de seducción en pantalla, pues el actor Alejandro Speitzer se hizo tendencia luego de estrenar "Oscuro Deseo", junto a Maite Perroni.

La serie mexicana de Netflix retrata la vida de "Alma" (Maite Perroni), quien tras desconfiar de la lealtad de su esposo es convencida por su amiga recién divorciada de unirse a un club, donde conoce a "Darío Guerra" (Alejandro Speitzer) y desde entonces, sus bajas pasiones se revelan mientras a la par se desata un crimen.

Para interpretar este papel, el actor dijo en entrevista telefónica que tuvo que hacer un esfuerzo físico ejercitándose todos los días y así lucir como un auténtico seductor en forma, y aunque personalmente no se considera un referente de seducción, para muchas de sus seguidoras él ya era un galán desde que apareció en la telenovela "Bajo el Mismo Cielo".

En esta historia se le pudo ver ya como un joven de 21 años, luego de dejar atrás sus personajes de adolescente como en "Atrévete a Soñar", junto a Danna Paola, quien es su mejor amiga.

Speitzer nació en Culiacán, Sinaloa el 31 de mayo de 1995 y su carrera comenzó cuando apenas tenía cinco años, protagonizando "Rayito de Luz", una historia inspirada en "Marcelino Pan y Vino"; también participó en otros proyectos infantiles de televisión abierta como "Plaza Sésamo", "Aventuras en el tiempo" y "Cómplices al Rescate", pero el año pasado, interpretando a "Pablo Caballero" en la serie de Netflix "El Club", se consolidó como el nuevo galán de la televisión mexicana.

Para conquistarlo, asegura que no hay ninguna recomendación especial, porque él no se considera más atractivo que otros.

"No tengo por ahí una ecuación, ni soy la gran cosa o algo más que alguien como para que haya una receta secreta, es exactamente lo mismo que con todos, cuando hay química con alguien, hay química y es algo que no puedes explicar y sucede lo que sucede", detalló.

En Instagram tiene más de dos millones de seguidores y también ha actuado en teatro, siendo "Danny Zuko" en "Vaselina" y el "Príncipe Felipe" en "La Bella Durmiente: el musical". Su última puesta en escena fue "Straight", donde dio vida a Andrés, un joven que tiene una relación con un banquero mayor que él, interpretado por Erick Elías.

Recientemente junto a el bailarín Isaac Hernández se unió al nuevo proyecto del productor Manolo Caro "Alguien Tiene Que Morir", donde también comparte escena con la actriz española Ester Expósito, con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

En 2017 se estrenó como productor de cine junto a quien fue su pareja por seis años, la actriz Minnie West y con quien creó la productora Wetzer Films (que juntaba las letras de sus apellidos), juntos hicieron la cinta "Me asusta pero me gusta". El último proyecto en el que compartieron pantalla fue "El club", hoy no están juntos, pero el actor asegura que le gustaría retomar su faceta detrás de las cámaras.

"Tengo la idea de seguir produciendo, me ilusiona mucho esa posibilidad y sé que va a seguir sucediendo, lo estoy enfocando también, pero no puedo tener el ojo en todos lados, como actor he estado muy activo, entonces quiero ocuparme de eso y seguir más adelante con futuros proyectos, como productor y también en algún punto dirigir, ¿por qué no?", afirmó.

Actualmente se encuentra en España, buscando nuevas oportunidades de trabajo y aunque ha sido muy reservado con su vida íntima, con algunas muestras de cariño en redes sociales ha demostrado su afecto por Ester Expósito, a quien conoció a través de Danna Paola, quien comparte créditos con Expósito en la serie "Élite".

AC